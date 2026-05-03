3 phim Việt dịp lễ 30/4 đối diện nguy cơ thua lỗ

Kết quả cuộc đua phim Việt mùa lễ 30/4 gần như đã lộ diện, sau loạt diễn biến đầy bất ngờ. Chiến thắng áp đảo thuộc về Heo năm móng, một bộ phim kinh dị của Lưu Thành Luân, là dự án duy nhất gắn nhãn 18+. Tác phẩm sau 10 ngày chiếu đã dắt túi gần 86 tỷ đồng . Heo năm móng chinh phục mốc doanh thu trăm tỷ chỉ là chuyện sớm muộn.

Heo năm móng và Phí Phông thắng lớn.

Bên cạnh Heo năm móng, Phí Phông cũng "ăn nên làm ra" tại rạp Việt những ngày qua. Được ấn định lịch chiếu ban đầu cùng dàn phim 30/4, song tác phẩm chủ động chiếu sớm 1 tuần để né dàn đối thủ. Chiến lược tận dụng khoảng trống thị trường tỏ ra hiệu quả, khi phim kinh dị này gây sốt, kiếm được bộn tiền. Tới sáng 3/5, đứa con tinh thần của Đỗ Quốc Trung ghi nhận tổng doanh thu 172 tỷ đồng .

Trái ngược với Heo năm móng cùng Phí Phông, dàn phim Việt còn lại đều đang rơi vào cảnh chật vật bán vé. Trong đó, có cả Anh hùng và Đại tiệc trăng máu 8 - những cái tên ban đầu được kỳ vọng sẽ chiến thắng cuộc đua mùa phim 30/4 năm nay.

Cụ thể, Anh hùng tới nay mới thu về hơn 33 tỷ đồng . Những ngày gần đây, phim đã giảm suất chiếu, bình quân chỉ còn chưa đầy 1.500 suất/ngày. Thời điểm mới ra mắt, Anh hùng có hơn 2.000 suất/ngày.

Đại tiệc trăng máu 8, Trùm Sò và Anh hùng đều có thành tích lẹt đẹt.

Đại tiệc trăng máu 8 có thành tích bám đuổi khá sít sao Anh hùng, với 28 tỷ đồng , dù lượng suất chiếu chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, Trùm Sò bị tụt lại hẳn so với các đối thủ, mới kịp thu 12 tỷ đồng .