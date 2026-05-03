Dương Thái Ngọc ở tuổi 31

Bước qua những ồn ào tình cảm trước đó, Dương Thái Ngọc hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng là Trương Hướng Vinh.

Theo Sohu, loạt ảnh mới của Dương Thái Ngọc đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Ở tuổi 31, người đẹp cho thấy sắc vóc ấn tượng với làn da bánh mật khỏe khoắn. Cô xuất hiện với trang phục thanh lịch, tối giản, khoe vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút.

Mỹ nhân được dân mạng khen ngợi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh. Cuộc sống hiện tại của người đẹp bên chồng thiếu gia cũng được bàn tán trở lại. Từng vướng ồn ào vì chuyện hẹn hò năm xưa, tới nay, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Dương Thái Ngọc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Thái Ngọc từng có mối quan hệ gây tranh cãi với Trần Kim Phi. Khoảng cách tuổi tác lên tới 30 năm, cộng thêm thân phận đặc biệt của Trần Kim Phi là cha nuôi Lưu Diệc Phi, đã khiến Dương Thái Ngọc bị gắn mác “thực dụng”, “đào mỏ”. Mối tình đầy tranh cãi này kéo dài suốt 7 năm, trong thời gian đó, mỹ nhân vẫn luôn im lặng trước dư luận.

Dương Thái Ngọc hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng thiếu gia. Ảnh: Weibo.

Đầu năm 2024, mối quan hệ của họ khép lại theo cách văn minh. Sau khi hình ảnh Trần Kim Phi nắm tay người phụ nữ khác bị lộ, công ty của Dương Thái Ngọc nhanh chóng thông báo hai người chia tay trong hòa bình, không tranh cãi, kiện cáo. Theo một số nguồn tin, nguyên nhân chia tay là sự khác biệt trong định hướng tương lai. Trần Kim Phi, khi đã gần 60 tuổi, muốn Dương Thái Ngọc giảm công việc để chuẩn bị sinh con. Trong khi, nữ diễn viên lại đang ở giai đoạn sự nghiệp đi lên, thậm chí có kế hoạch ra nước ngoài học đạo diễn.

Khi Trần Kim Phi đề nghị chuyển một phần tài sản sang tên cô như khoản phí "bồi thường" sau chia tay, Dương Thái Ngọc đã từ chối. Ngay cả phần cổ phần mà trước đây ông đầu tư vào phòng làm việc của Dương Thái Ngọc, cô cũng chủ động quy đổi thành tiền và hoàn trả. Hành động của người đẹp phá vỡ định kiến trước đó cho rằng cô quen ông vì tiền.

Cuối năm 2024, tại một buổi đấu giá từ thiện ở Hạ Môn, Dương Thái Ngọc gặp Trương Hướng Vinh, “phú tam đại” của tập đoàn Kim Lộc Phúc Kiến. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Tháng 2/2025, truyền thông chụp được cảnh hai người hôn nhau trên phố, sau đó cùng xuất hiện tại một bệnh viện tư cao cấp, khi ấy Dương Thái Ngọc đã lộ bụng bầu. Đến tháng 9 cùng năm, diễn viên lần đầu đăng ảnh chụp chung rõ mặt với Trương Hướng Vinh tại Indonesia, chính thức công khai mối quan hệ.

Hiện tại, Dương Thái Ngọc có cuộc sống viên mãn khi trở thành dâu hào môn. Biệt thự người đẹp đang sinh sống mang phong cách sang trọng, tinh tế, kết hợp giữa gỗ tự nhiên và đá cẩm thạch. Trong đó còn có không gian riêng dành cho hội họa - sở thích cá nhân của cô. Tình cảm giữa diễn viên và ông xã cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tài khoản mạng xã hội của Trương Hướng Vinh chỉ theo dõi duy nhất vợ. Anh cũng thường xuyên nấu ăn, cùng cô tập yoga, du lịch và nghỉ dưỡng sang chảnh.