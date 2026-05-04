H'Hen Niê mua nhà mới

Nàng hậu cho biết vừa tậu một căn nhà rộng 102 m2 tại TP.HCM. Đây là thành quả của người đẹp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Chiều 4/5, trên trang cá nhân, H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ việc mua nhà mới. Mỹ nhân cho biết đã có ý định mua nhà từ những tháng cuối của thai kỳ. Cô coi đây là một món quà tự thưởng cho bản thân và nhóc tì Harley.

"Đúng 5 ngày sau khi sinh, Hen mới chính thức ký tên nhận bàn giao nhà. Cảm giác lúc đó vỡ òa, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên Hen đã khóc trong sự biết ơn", H'Hen Niê viết.

H'Hen Niê vừa tậu một căn nhà tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Người đẹp trải lòng trước khi lập gia đình, cô là người "cuồng" công việc. H'Hen Niê từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, cơ cực nên mong muốn mang lại cho con điều kiện sống tốt hơn.

"Hôm nay, Hen đang tận hưởng hạnh phúc đó mỗi ngày bên thiên thần nhỏ. Có thể hôm nay những điều chúng ta mong muốn vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần bạn luôn hướng về nó với một trái tim kiên trì, thì một ngày đẹp trời, mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực. Đừng bỏ cuộc", hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ.

Nàng hậu cũng tiết lộ căn nhà mới tậu có kích thước 6*17 m2. Cô gọi đây là sự trùng hợp vì bé Harley sinh ngày 17, căn nhà cũng ở con đường số 17. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng H'Hen Niê.

H'Hen Niê hiện có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Tuấn Khôi. Đôi uyên ương về chung nhà từ tháng 4/2024. Song đám cưới được người đẹp giữ kín. Tới dịp Valentine năm ngoái, nàng hậu tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn.

H’Hen Niê cho hay chồng là người tinh tế, chịu khó và biết quan tâm những người xung quanh. Cả hai cũng đồng điệu trong các hoạt động cộng đồng và yêu thương gia đình. Tháng 9/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng là Harley.