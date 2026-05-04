Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

H'Hen Niê mua nhà mới

  • Thứ hai, 4/5/2026 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nàng hậu cho biết vừa tậu một căn nhà rộng 102 m2 tại TP.HCM. Đây là thành quả của người đẹp sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Chiều 4/5, trên trang cá nhân, H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ việc mua nhà mới. Mỹ nhân cho biết đã có ý định mua nhà từ những tháng cuối của thai kỳ. Cô coi đây là một món quà tự thưởng cho bản thân và nhóc tì Harley.

"Đúng 5 ngày sau khi sinh, Hen mới chính thức ký tên nhận bàn giao nhà. Cảm giác lúc đó vỡ òa, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên Hen đã khóc trong sự biết ơn", H'Hen Niê viết.

H'Hen Nie anh 1

H'Hen Niê vừa tậu một căn nhà tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Người đẹp trải lòng trước khi lập gia đình, cô là người "cuồng" công việc. H'Hen Niê từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, cơ cực nên mong muốn mang lại cho con điều kiện sống tốt hơn.

"Hôm nay, Hen đang tận hưởng hạnh phúc đó mỗi ngày bên thiên thần nhỏ. Có thể hôm nay những điều chúng ta mong muốn vẫn còn ở phía trước, nhưng chỉ cần bạn luôn hướng về nó với một trái tim kiên trì, thì một ngày đẹp trời, mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực. Đừng bỏ cuộc", hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ.

Nàng hậu cũng tiết lộ căn nhà mới tậu có kích thước 6*17 m2. Cô gọi đây là sự trùng hợp vì bé Harley sinh ngày 17, căn nhà cũng ở con đường số 17. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng H'Hen Niê.

H'Hen Niê hiện có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Tuấn Khôi. Đôi uyên ương về chung nhà từ tháng 4/2024. Song đám cưới được người đẹp giữ kín. Tới dịp Valentine năm ngoái, nàng hậu tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn.

H’Hen Niê cho hay chồng là người tinh tế, chịu khó và biết quan tâm những người xung quanh. Cả hai cũng đồng điệu trong các hoạt động cộng đồng và yêu thương gia đình. Tháng 9/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng là Harley.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Ngọc Trinh vào đường đua

Khác với cảnh phim Việt chen chúc ra rạp tháng 4, phòng vé tháng 5 hầu hết là phim quốc tế. Đại diện nổi bật của phim nội địa là "Thẩm mỹ viện âm phủ" có Ngọc Trinh đóng chính.

13 giờ trước

Chuyện gì xảy ra với Netflix Việt Nam

Nhiều series quốc tế, đặc biệt là phim Hàn Quốc, bị dừng cập nhật tại Netflix Việt Nam. Mục phim sắp ra mắt cũng đã xóa các dự án dự kiến phát hành tháng 4.

8 giờ trước

'Trùm sò' bất ngờ thăng hạng sau khi Đức Thịnh, Thanh Thúy kêu cứu

Sau nhiều nỗ lực "giải cứu", bộ phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh có sự cải thiện nhất định về chỉ số phòng vé. Tác phẩm hiện tại đã mang về 12,5 tỷ đồng.

29:1739 hôm qua

Tống Khang

H'Hen Niê TP.HCM H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ mua nhà

  • H'Hen Niê

    H'Hen Niê

    H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, cô là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2018, H'Hen Niê sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

    • Ngày sinh: 15/5/1992
    • Nơi sinh: Buôn Sứt M’đưng, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk
    • Chiều cao: 1,73 m

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

Phia G-Dragon xin loi sau khi gay tranh cai hinh anh

Phía G-Dragon xin lỗi sau khi gây tranh cãi

22 phút trước 19:04 4/5/2026

0

Trang phục biểu diễn của ca sĩ G-Dragon gây tranh cãi vì có in dòng chữ không phù hợp. Trước sự việc này, công ty quản lý của anh đã lên tiếng xin lỗi.

Ca si Han vap tranh cai ve trang phuc hinh anh

Ca sĩ Hàn vấp tranh cãi về trang phục

52 phút trước 18:35 4/5/2026

0

Kim Chae Hyun vướng tranh cãi vì mặc trang phục gợi cảm trong video mới đây. Sau đó, nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng giải thích cô chính là người chọn bộ đồ đó.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý