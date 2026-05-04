Ngọc Trinh vào đường đua

|
Cái tên mở màn rạp Việt tháng 5 là Thẩm mỹ viện âm phủ. Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Ngọc Trinh trên đường đua điện ảnh, sau Chị dâu. Do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, phim kể về Thanh - cô gái chấp nhận làm việc tại một thẩm mỹ viện bí ẩn để cứu người yêu đang hôn mê. Thế nhưng, nơi đây tồn tại một bí mật kinh hoàng, đẩy Thanh đứng trước ranh giới sinh tử.
|
Khán giả yêu thích phim hành động khó thể bỏ qua bom tấn của nhà Warner Bros. Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử 2. Chuyện phim kể về cuộc chiến giữa các nhà vô địch bước vào giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết, khi giờ đây phe Địa Giới đã để thua 9 lần và chỉ thêm một thất bại nữa, Trái Đất sẽ rơi vào tay kẻ ác mãi mãi.
|
Cùng ngày, Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (tựa gốc: The Devil wears Prada 2) trình làng, đưa khán giả trở lại với nhịp sống hối hả, xa hoa nhưng cũng đầy khắc nghiệt của New York. Lần này, câu chuyện không còn xoay quanh những bước chân bỡ ngỡ của một trợ lý mới vào nghề, mà là cuộc chiến quyền lực thực sự ở chặng cuối sự nghiệp của “nữ hoàng thời trang” Miranda Priestly.
|
Là bom tấn hoạt hình được trông đợi nhất trong tháng 5, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới) đưa khán giả gặp lại Mèo Ú và những người bạn thân trong chuyến phiêu lưu tới đại dương sâu thẳm với vô vàn điều kỳ diệu. Trước đó, các phần phim về chú mèo máy thông minh đều làm dậy sóng rạp Việt, chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng.
|
Một tác phẩm hành động khác ra rạp tháng 5 là Mandalorian và Grogu, đưa khán giả trở lại vũ trụ rộng lớn với những cuộc phiêu lưu choáng ngợp. Đế Chế tàn bạo đã sụp đổ, nhưng những lãnh chúa chiến tranh của phe Đế Chế vẫn còn rải rác khắp thiên hà. Bộ phim của Jon Favreau quy tụ nhiều ngôi sao như Sigourney Weaver, Martin Scorsese, Pedro Pascal...
|
Phim Việt thứ 2 ra rạp tháng 5 là Một thời ta đã yêu, do Nguyễn Xuân Nghĩa đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên chính gồm Quốc Trường, Quốc Huy, Quỳnh Thy. Tác phẩm tâm lý, tình cảm kể về Bảo vừa tròn 18 tuổi, bước vào mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ bên những người bạn thân. Sự xuất hiện của Quỳnh, một phụ nữ từng trải khẽ chạm vào những cảm xúc đầu đời, kéo Bảo rời khỏi quỹ đạo an toàn của mình.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.