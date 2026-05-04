Giải trí

Chuyện gì xảy ra với Netflix Việt Nam

  Thứ hai, 4/5/2026 11:25 (GMT+7)
Nhiều series quốc tế, đặc biệt là phim Hàn Quốc, bị dừng cập nhật tại Netflix Việt Nam. Mục phim sắp ra mắt cũng đã xóa các dự án dự kiến phát hành tháng 4.

Những ngày qua, khán giả yêu phim và đặc biệt là người dùng Netflix tại Việt Nam gặp tình trạng không thể tiếp tục theo dõi các series phim quốc tế. Không chỉ series Hàn Quốc - tuyến phim hấp dẫn một bộ phận lớn khán giả trẻ nhiều năm qua, các bộ anime Nhật và nhiều nội dung châu Á khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Thậm chí, một số tác phẩm được quảng bá, chuẩn bị ra mắt trước đó bỗng dưng "biến mất", không xuất hiện tại Netflix Việt Nam dù đã phát hành ở quốc gia khác. Trong khi, nhóm phim Âu - Mỹ vẫn được bổ sung, nhưng tần suất có phần thưa thớt hơn trước.

Khán giả phát hiện nhiều series bị dừng cập nhật tại Netflix Việt Nam.

Ngoài ra, khán giả chỉ ra mục Coming Soon (Phim sắp chiếu) cũng đã xóa hết các dự án dự kiến chiếu vào tháng 4, khiến họ không thể theo dõi lịch phát hành các dự án mới như trước.

Trên các diễn đàn phim hay hội nhóm người dùng Netflix, người xem cho biết không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào trên ứng dụng, email hay fanpage. Điều này khiến họ cảm thấy hoang mang.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, phía chăm sóc khách hàng của Netflix tại Việt Nam cho biết nền tảng này đang "tạm ngưng phát hành nội dung mới để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành".

Phía đại diện Netflix tại Việt Nam cho biết sẽ đưa ra phản hồi sau.

Hoàng Nhi

