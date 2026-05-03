'Heo năm móng' sắp thu trăm tỷ

Sau 10 ngày chiếu, bộ phim kinh dị của Lưu Thành Luân đã thu hơn 90 tỷ đồng. Tác phẩm vẫn đang dẫn đầu phòng vé, chỉ có đối thủ duy nhất là "Phí Phông".

Tuần thứ 2 liên tiếp, Heo năm móng dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim kinh dị gắn nhãn 18+ tới cuối ngày 3/5 đã mang về hơn 90 tỷ đồng . Bình quân mỗi ngày, tác phẩm có khoảng 2.500 suất chiếu. Với tốc độ bán vé hiện tại, khả năng Heo năm móng chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ là hoàn toàn trong tầm với.

Nếu phòng vé không có biến số bất ngờ, đứa con tinh thần của Lưu Thành Luân là dự án duy nhất trong 4 phim ra mắt dịp 30/4 sinh lời cho nhà sản xuất. Bởi lẽ, cả 3 tác phẩm còn lại là Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò đều đang đối diện nguy cơ lỗ đến lỗ nặng.

Lý do Heo năm móng thắng doanh thu là nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực của khán giả, cùng chiến lược truyền thông hiệu quả. Phim gây chú ý ngay từ khi chào sân, lại vẫn giữ được sức nóng ổn định ở tuần tiếp theo. Chất lượng tác phẩm thực tế ở mức trung bình khá, nhưng lôi kéo được khán giả nhờ sở hữu những yếu tố hấp dẫn, gây tò mò.

Đối thủ duy nhất của Heo năm móng những ngày qua là Phí Phông - tác phẩm đã ra rạp trước 1 tuần so với các đối thủ đồng hương. Doanh thu theo ngày của Heo năm móng và Phí Phông hiện bám đuổi khá sít sao. Sau gần 3 tuần công chiếu, doanh thu Phí Phông hiện tiến sát mốc 180 tỷ đồng . Tác phẩm được kỳ vọng sẽ là phim Việt tiếp theo trong năm 2026 cán mốc phòng vé 200 tỷ, sau Thỏ ơi.