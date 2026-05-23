Cuộc sống của Jennifer Phạm và chồng doanh nhân

Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải đã có nhiều năm bên nhau. Họ cùng nhau phát triển công việc kinh doanh, đi du lịch.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm vừa đăng ảnh chụp cùng ông xã. Loạt ảnh của vợ chồng cô được chụp trong chuyến du lịch mới đây. Trong hình ảnh, cả hai diện đồ đôi và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng bình dị.

Kèm theo bài đăng, hoa hậu chia sẻ: “Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau. Ở với nhau đủ lâu mới hiểu, tình yêu không phải lúc nào cũng là những điều quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một người luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đời mình, từ ngày rực rỡ cho tới những ngày chẳng muốn nói gì. Cảm ơn vì sau bao nhiêu năm, mình vẫn là người yêu, người bạn và là đồng minh sống sót qua những cơn thất thường của nhau”.

Hình ảnh Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải trong kỳ nghỉ mới đây. Ảnh: FBNV.

Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải đã có gần một thập kỷ bên nhau. Cả hai đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Họ thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh chung, tương tác trên mạng xã hội.

Sinh năm 1985, Jennifer Phạm từng đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2005. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, cô tìm được bến đỗ bình yên bên doanh nhân Đức Hải. Hiện tại, cặp đôi có 3 con chung và xây dựng cuộc sống gia đình kín tiếng, viên mãn. Những năm gần đây, Jennifer Phạm hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm và công việc kinh doanh.

Đầu tháng 8/2025, nhân dịp sinh nhật chồng, Jennifer Phạm gây chú ý khi chia sẻ dòng tâm sự ngọt ngào dành cho doanh nhân Đức Hải. Người đẹp gọi nửa kia là “anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường”, đồng thời ví cả hai như những người đồng đội cùng nhau chèo lái “con thuyền hôn nhân” vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Cô bày tỏ sự biết ơn vì chồng luôn kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để cả hai không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Jennifer Phạm cũng mong vợ chồng luôn là những người “đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam” trên chặng đường phía trước.