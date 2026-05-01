Nữ diễn viên có 4 phim trăm tỷ liên tiếp

  • Thứ sáu, 1/5/2026 19:16 (GMT+7)
Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, Hạnh Thúy đã tham gia 4 dự án điện ảnh thành công phòng vé, lần lượt là "Tài", "Hẹn em ngày nhật thực", "Quỷ nhập tràng 2" và "Phí Phông".

Hạnh Thúy hiện là cái tên "phủ sóng" rạp Việt năm 2026. Cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh gây được tiếng vang. Đáng chú ý, cả 4 tác phẩm gần đây có sự tham gia của NSƯT sinh năm 1976 là Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực Phí Phông đều vượt mốc doanh thu trăm tỷ.

Mới nhất, Phí Phông có Hạnh Thúy đóng thứ chính đang gây sốt phòng vé, được kỳ vọng là phim Việt thứ 2 chinh phục mốc 200 tỷ doanh thu trong năm 2026, sau Thỏ ơi. Trong phim, cô hóa thân người mẹ, một pháp sư trừ quỷ rơi vào cảnh nguy hiểm khi bùa chú bị phản. Kéo theo đó, một bí mật trong quá khứ của nhân vật được đào lên, là nguồn cơn của mọi bi kịch.

Hạnh Thúy có thể nói là điểm sáng diễn xuất của phim. Cô có màn thể hiện đầy sức nặng trong vai một pháp sư đương đầu với thế lực quỷ dữ. Những cảnh trừ tà của nhân vật gây ấn tượng mạnh nhờ sự ma mị, tâm linh trong khi diễn xuất tâm lý của Hạnh Thúy ở những cảnh cao trào cũng được đánh giá khá thuyết phục.

Vài năm đổ lại đây, Hạnh Thúy thường được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng trong các dự án kinh dị/tâm linh. Loạt tác phẩm mà cô tham gia có thể kể tới như Trái tim quái vật (2020), Nhà không bán (2022),Tết ở làng Địa Ngục (2023), Vong nhi (2023), Quỷ cẩu (2023), Cám (2024), Nhà gia tiên (2025), hai phần Quỷ nhập tràng (2025-2026). Bên cạnh khả năng nhập vai, biểu cảm tốt, đôi mắt u sầu, có gì đó bí ẩn, đầy khắc khoải của cô dễ để lại ấn tượng.

Bên cạnh những vai trong phim kinh dị, Hạnh Thúy còn biến hóa đa dạng hình tượng, như người phụ nữ nghèo, cơ cực sau đó vướng vào cờ bạc trong Tài, hay người mẹ với đầy nỗi niềm và sự yêu thương con cái trong Thiên đường máu...


Ở tuổi 50, Hạnh Thúy đang trở thành cái tên quen thuộc, có độ nhận diện ở rạp Việt. Cô tích cực nhận lời đóng phim, chịu khó làm mới bản thân với những kiểu vai mới. Hạnh Thúy ngoài đời giản dị, mộc mạc. Nữ nghệ sĩ không ngần ngại khoe những tấm ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, hay những khoảnh khắc đời thường gần gũi.

