Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

  Thứ sáu, 1/5/2026 10:25 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Diễn viên "Người thổi tù và hàng tổng" qua đời ở tuổi 88, sau thời gian điều trị tai biến.

Đại diện gia đình diễn viên Ngọc Tuyết cho biết bà qua đời vào trưa 30/4. Lễ viếng nghệ sĩ gạo cội được gia đình tổ chức vào 9h30 - 10h30 sáng 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ đưa tang diễn ra lúc 10h30 cùng ngày.

Theo chia sẻ từ người thân, sau khi nhập viện cấp cứu hồi đầu năm, sức khỏe của nghệ sĩ Ngọc Tuyết suy giảm, đi lại và giao tiếp khó khăn hơn trước.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong ký ức của nhiều khán giả gắn liền với hình tượng nhân vật đanh đá, chanh chua trong những bộ phim, chương trình nổi tiếng như Người thổi tù và hàng tổng, Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần

Ngoc Tuyet anh 1

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trong phim Người thổi tù và hàng tổng.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết sinh năm 1938 tại Hà Nội. Bà bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm, năm 11 tuổi đã được hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bước ngoặt đến khi Đoàn kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên. Trong số hơn 3.000 thí sinh dự thi, Ngọc Tuyết là một trong 18 người trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, bà quyết định gắn bó với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Nữ nghệ sĩ trở thành một trong những gương mặt chủ lực, cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp sân khấu, bà cũng tham gia đóng phim truyền hình. Vai diễn đặc sắc nhất của nghệ sĩ Ngọc Tuyết là bà Thìn, bà cô của trưởng thôn trong Người thổi tù và hàng tổng. Nhân vật với tính cách ghê gớm do bà thể hiện khi đó để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Sau khi nghỉ hưu, Ngọc Tuyết sống an vui bên các con, hàng ngày ra công viên thư giãn, dành thời gian viết lách, làm thơ.

Ảnh gây sốt của Anh Tú, Lyly

Anh Tú và Lyly có động thái được cho là công khai chuyện hẹn hò. Thời gian qua, mối quan hệ của bộ đôi được nhiều khán giả quan tâm.

14 giờ trước

RHYDER xin lỗi

Giọng ca "Sau cơn suy" lên tiếng xin lỗi vì đăng tải video recap concert cá nhân nhưng ghi thiếu credit hai nghệ sĩ khách mời là WOKEUP và CAPTAIN BOY.

00:05 29/4/2026

Người đàn ông đang ‘phủ sóng’ rạp Việt

Võ Tấn Phát đang là cái tên phủ sóng ngoài rạp, khi đóng chính trong 2 tác phẩm công chiếu dịp 30/4 là “Heo năm móng” và “Anh hùng”.

18:50 28/4/2026

Hoàng Nhi

    Đọc tiếp

    Ly Hai buc xuc hinh anh

    Lý Hải bức xúc

    3 giờ trước 20:47 1/5/2026

    0

    Đạo diễn Lý Hải lên tiếng cảnh báo khi bị lợi dụng hình ảnh bất hợp pháp để quảng cáo, bán thực phẩm chức năng.

    Akira Phan thong bao cuoi hinh anh

    Akira Phan thông báo cưới

    4 giờ trước 19:46 1/5/2026

    0

    Giọng ca "Mùa đông không lạnh" cho biết tổ chức lễ ăn hỏi vào 2/5. Vợ của anh là Phương Maika, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

