Ảnh gây sốt của Anh Tú, Lyly

Anh Tú và Lyly có động thái được cho là công khai chuyện hẹn hò. Thời gian qua, mối quan hệ của bộ đôi được nhiều khán giả quan tâm.

Tối 30/4, Anh Tú và LyLy gây chú ý khi xuất hiện tại Carnival Hạ Long 2026 (Quảng Ninh). Hai nghệ sĩ cùng kết hợp khi trình diễn ca khúc 50 năm về sau. Trên sân khấu, cả hai mặc đồ màu vàng đồng điệu. Anh Tú lịch lãm với áo sơ mi phối cùng blazer, trong khi Lyly nữ tính, quyến rũ trong set váy ngắn dáng cúp ngực.

Trong tiết mục biểu diễn, bộ đôi có những cử chỉ, tương tác tình tứ. Màn kết hợp ngọt ngào của hai nghệ sĩ trẻ khiến khán giả phấn khích. Ở phần kết tiết mục, phần background phía sau phủ đầy hình trái tim tạo không khí như một lễ đường, LyLy cười rạng rỡ khi nắm tay Anh Tú. Clip ghi lại cảnh này được khán giả chia sẻ, thu hút nhiều bình luận.

Anh Tú sau đó chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh nắm tay Lyly trong phần kết màn. "Bạn muốn hẹn hò 2026", nam ca sĩ chú thích ẩn ý. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt với nhiều bình luận cho rằng Anh Tú công khai chuyện tình cảm.

Hình ảnh gây chú ý của Anh Tú, Lyly. Ảnh: FBNV.

Anh Tú và Lyly vướng tin hẹn hò sau khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc năm 2020. Thời gian đầu, cả hai khá kín tiếng. Tuy nhiên, người hâm mộ "soi" ra nhiều bằng chứng cho thấy bộ đôi có mối quan hệ trên mức tình bạn.

Thời gian qua, hai nghệ sĩ tỏ ra thoải mái hơn khi tương tác với nhau trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực.

Trong một sự kiện âm nhạc, khi được khán giả hỏi có thích Lyly không, Anh Tú trả lời: "Thế em có thích Lyly không? Anh cũng thích Lyly". Trong Em xinh "say hi", khi thấy Lyly xuất hiện trên sân khấu, Trấn Thành bày tỏ: “Bằng cách nào đó, bạn ấy xinh lên gấp 10 lần. Do yêu à”. Trấn Thành tiếp tục hỏi khán giả: “Yêu ai”. Phía dưới khán giả đồng thành hét tên Anh Tú khiến Lyly cười gượng và nói: “Mọi người đang trêu anh thôi”.