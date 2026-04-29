Vợ chồng Thư Kỳ bán nhà

Bất động sản đứng tên ông xã Thư Kỳ gần đây đã được bán với giá hơn 7 triệu HKD, thấp hơn mức chào ban đầu 1,65 triệu HKD.

Theo China Times, năm 2018, Phùng Đức Luân mua một căn hộ nhỏ diện tích 271 feet vuông tại 63 Pokfulam, Sai Ying Pun, với giá 8,397 triệu HKD. Từ năm 2020, diễn viên cho thuê căn hộ này với giá 22.000 HKD/tháng.

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân là cặp đôi "đại gia" nổi tiếng trong showbiz Hoa ngữ. Ảnh: China Times.

Đến năm 2023, vợ chồng Phùng Đức Luân quyết định bán căn hộ này, ban đầu chào giá 8,7 triệu HKD. Nhưng thị trường phản ứng không như kỳ vọng, ít người quan tâm. Sau khi chờ đợi 3 năm, gần đây ông xã Thư Kỳ đã chốt bán căn hộ với giá 7,05 triệu HKD, thấp hơn giá chào ban đầu 1,65 triệu HKD. Truyền thông Hong Kong ước tính, theo giá giao dịch, trong 8 năm nắm giữ, giá trị sổ sách của bất động sản này giảm khoảng 1,347 triệu HKD, tỷ lệ lỗ khoảng 16%.

Cặp vợ chồng Phùng Đức Luân - Thư Kỳ được cho là thường xuyên đầu tư bất động sản. Phía nam diễn viên từng mua bán các bất động sản tại Bel-Air ở Pokfulam, The Leighton Hill ở Causeway Bay và The Arch tại Kowloon Station, từng thu lợi khoảng 14,27 triệu HKD.

Trong khi đó, khối tài sản đứng tên Thư Kỳ cũng gây kinh ngạc không kém. Nhiều nguồn tin cho hay cô sở hữu nhà ở cả Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan. Chỉ riêng tổng giá trị bất động sản tại Bắc Kinh, Hong Kong và Thái Lan của Thư Kỳ được ước tính đã vượt 200 triệu TWD, khiến cô trở thành một trong những “phú bà” nổi tiếng trong giới giải trí.