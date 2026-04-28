Cẩm Ly, Hòa Minzy sửa lời 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu'

Sau khi ca khúc "Người Việt mình thương nhau" gây tranh cãi, hai ca sĩ đã sửa phần lời trong buổi biểu diễn tối 28/4.

Tối 28/4, Hòa Minzy và Cẩm Ly xuất hiện tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm Vang Tổ Quốc, được tổ chức ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tại đây, hai nghệ sĩ biểu diễn ca khúc mới Người Việt mình thương nhau.

Hòa Minzy và Cẩm Ly xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh truyền thống với áo dài, khăn rằn, song ca đầy tình cảm. Đáng chú ý, câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu" trong bản gốc đã được chỉnh sửa, thay bằng "Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu".

Phần lời ca khúc Người Việt mình thương nhau được chỉnh sửa sau khi bị khán giả phản ứng.

Trước đó, ca khúc Người Việt mình thương nhau do Châu Đăng Khoa sáng tác trở thành tâm điểm tranh cãi vì phần lời bị cho là sáo rỗng, thiếu kiến thức.

Theo quan niệm phổ biến, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu được xem như ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe và không phô trương. Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này khiến một bộ phận người nghe cho rằng thông điệp có thể bị hiểu theo hướng người tài không cần khiêm tốn.

Trước làn sóng tranh cãi, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết "chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình".

"Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa cùng ê-kíp không hề mong muốn", nhạc sĩ chia sẻ.