RHYDER xin lỗi

Giọng ca "Sau cơn suy" lên tiếng xin lỗi vì đăng tải video recap concert cá nhân nhưng ghi thiếu credit hai nghệ sĩ khách mời là WOKEUP và CAPTAIN BOY.

Tối 28/4, trên trang cá nhân, RHYDER lên tiếng về video recap concert LUMINARHY vừa qua. Nam ca sĩ gửi xin lỗi hai khách mời WOKEUP và CAPTAIN BOY, vì thiếu sót trong việc cập nhật đầy đủ credit dành cho bộ đôi ca sĩ.

"Trong quá trình hoàn thiện nội dung, phần thông tin ghi nhận dành cho hai nghệ sĩ đã chưa được thể hiện đầy đủ. RHYDER và ê-kíp đã nhận thông tin này và nhanh chóng cập nhật lại để đảm bảo nội dung được đầy đủ, chỉn chu hơn", ca sĩ viết.

RHYDER lên tiếng xin lỗi hai nghệ sĩ khách mời và khán giả. Ảnh: FBNV.

RHYDER chia sẻ thêm: "Với RHYDER, sự xuất hiện của WOKEUP và CAPTAIN BOY không chỉ là một phần của concert mà còn là những mảnh ghép quan trọng tạo nên cảm xúc cho sân khấu LUMINARHY. Vì vậy, việc ghi nhận chưa trọn vẹn là điều RHYDER thật sự rất buồn và lấy làm tiếc".

Nam ca sĩ cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong quá trình kiểm tra, hoàn thiện nội dung trong thời gian tới và mong khán giả thông cảm cho sự cố vừa xảy ra. Phía công ty RHYDER ENTERTAINMENT cũng lên tiếng, cho biết sẽ nghiêm túc rà soát, tăng cường các bước kiểm tra nội bộ nhằm hạn chế những trường hợp tương tự trong tương lai.

LUMINARHY là concert cá nhân đầu tay của RHYDER, được tổ chức vào 4/4. Nam ca sĩ 25 tuổi chia sẻ đã dồn toàn lực vào chất lượng của đêm nhạc, với những bản phối mới hấp dẫn hơn.

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, được biết đến sau khi giành ngôi quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Năm 2023, anh được quan tâm khi tham gia Rap Việt. Sau đó, Rhyder tiếp tục thử sức tại Anh trai "say hi" và đạt giải á quân. Tại các chương trình này, Rhyder thể hiện sự nỗ lực trong việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.