Mỹ nhân đình đám mượn đồ không trả?

Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Bỉ chia sẻ về việc Jisoo mượn đồ thiết kế nhưng suốt 6 tháng qua vẫn chưa trả lại.

Theo The Chosun Daily, Benjamin Bortmans, người sáng lập thương hiệu thời trang Judassime, gây xôn xao khi đăng tải một video trên Instagram nói về Jisoo. Anh cho hay đã gửi một số mẫu thiết kế sang Hàn Quốc phục vụ buổi chụp ảnh album của nữ ca sĩ, song tới nay vẫn chưa được hoàn trả.

“Jisoo đã lấy đồ của tôi. Đã sáu tháng kể từ khi chúng tôi gửi nhiều món đồ cho buổi chụp bìa album của Jisoo. Đó là những thiết kế rất quan trọng trong bộ sưu tập của chúng tôi và có giá trị cao. Vì vậy, chúng tôi đã gửi hóa đơn và hợp đồng để tiến hành hành động pháp lý, nhưng không có ai phản hồi. Tôi hy vọng ai đó sẽ tỉnh táo lại và trả đồ cho tôi”, Benjamin chia sẻ.

Người này thậm chí còn gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của Jisoo, kèm lời nhắn: “Xin hãy trả lại đồ”.

Jisoo bị tố mượn đồ suốt 6 tháng không trả. Ảnh: IGNV.

Những chia sẻ của nhà thiết kế người Bỉ nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên tranh cãi. Tới sáng 6/5, người này tiếp tục đăng tải video cập nhật diễn biến vụ việc: “Tôi vừa nhận được tin rằng mọi việc đang được giải quyết. Sẽ có người được cử sang Hàn Quốc để lấy lại các món đồ từ phía Jisoo... Tôi chỉ muốn lấy lại đồ, và giờ mọi thứ đang được giải quyết”.

Nhà thiết kế cho hay việc bị phớt lờ suốt 6 tháng mà không có bất kỳ phản hồi nào từ phía Jisoo khiến anh bức xúc. Những ngày qua, anh bị một số dân mạng chỉ trích vì nhắc tới thành viên BlackPink. Benjamin khẳng định việc nhắc thẳng tên người đẹp chỉ nhằm mục đích muốn lấy lại đồ thiết kế.

“Tôi sẽ không xin lỗi. Dù tôi có nhắc đến tên Jisoo, tôi tin rằng toàn bộ ê-kíp của cô ấy cần nhận ra rằng họ phải đối xử tốt hơn với người khác trong tương lai. Nếu có vấn đề thì bạn cần phải giải quyết nó. Việc không phản hồi suốt sáu tháng là điều không thể chấp nhận”, Benjamin tuyên bố.

Hiện tại, vụ lùm xùm giữa nhà thiết kế người Bỉ và ê-kíp Jisoo đang gây ra tranh cãi. Phía nữ ca sĩ vẫn chưa có động thái lên tiếng về vụ việc.