'Thần bài' Tạ Hiền hiện tại ra sao

  • Thứ tư, 6/5/2026 10:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao phim "King of Gambler" gây chú ý khi xuất hiện tại một quán cafe sau thời gian dài ở ẩn. Ở tuổi 90, diễn viên ngồi xe lăn, phải có người đi cùng chăm sóc.

Theo trang Southyule, hình ảnh mới nhất của Tạ Hiền được một dân mạng chia sẻ đang thu hút sự quan tâm. Cụ thể, nam diễn viên được bắt gặp khi xuất hiện tại một quán cà phê ở khu Victoria Peak. Nhiều người qua đường nhận ra tài tử và tiến lại xin chụp hình lưu niệm, ông đều vui vẻ nhận lời.

Tạ Hiền mặc đồ thể thao trẻ trung, đội nón lưỡi trai và đeo kính râm sành điệu. Ở tuổi 90, ông di chuyển khó khăn, phải ngồi xe lăn và có người đi cùng chăm sóc. Song, ngôi sao Thần bài vẫn cho thấy tinh thần minh mẫn.

Hình ảnh Tạ Hiền ở tuổi 90. Ảnh: Weibo.

Những năm qua, Tạ Hiền lui về ở ẩn, không tham gia các sự kiện giải trí. Một số nguồn tin còn cho rằng ông bị tai biến. Hình ảnh diễn viên gạo cội ngồi xe lăn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng gửi lời chúc sức khỏe nghệ sĩ tài năng.

Cách đây ít ngày, Tạ Hiền bất ngờ thu hút sự quan tâm trở lại khi bạn gái cũ kém 49 tuổi của ông, người mẫu Coco, đăng tải video chia sẻ về mối quan hệ giữa hai người. Cô tiết lộ lần đầu gặp gỡ, cách ông tán tỉnh, chinh phục và giúp đỡ mình trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Coco còn gọi Tạ Hiền là ân nhân vì đưa cô du học, giúp cô tự lo liệu được cuộc sống.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, vai thần bài Long Tứ trong King Of Gambler.

