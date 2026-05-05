BlackPink ở Met Gala 2026: Lisa bùng nổ, Jennie gây tranh cãi

  • Thứ ba, 5/5/2026 09:33 (GMT+7)
Đêm hội Met Gala 2026 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ Thuật Metropolitan tối 4/5 (giờ địa phương). Năm nay, cả 4 thành viên BlackPink đều có mặt tại sự kiện thời trang đình đám này. 

Lisa nổi bật trên thảm xanh Met Gala với bộ trang phục của nhà thiết kế Robert Wun. Chiếc đầm haute couture cầu kỳ ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng sexy của nữ ca sĩ. Chất liệu mỏng bán xuyên thấu, đính kết cườm lấp lánh ánh kim giúp Lisa trở thành tâm điểm ống kính.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở chi tiết cánh tay 3D nâng đỡ chiếc khăn voan trắng bồng bềnh, lấy cảm hứng từ động tác múa truyền thống Thái Lan. Lisa cũng khéo léo lựa chọn hoa tai, vòng cổ đính đá xanh và kiểu trang điểm mắt xanh khói đồng điệu. Không ngạc nhiên khi lần xuất hiện này của mỹ nhân Thái Lan khiến dân mộ điệu phải trầm trồ.

Jisoo có màn xuất hiện lần đầu khá ấn tượng tại Met Gala với thiết kế của Dior. Chiếc váy cúp ngực, hở lưng dáng suông được may bằng vải gazar, thêu họa tiết như một vườn hoa với màu sắc hồng, tím chủ đạo hài hòa, bắt mắt. Những nếp gấp cầu kỳ ở phần eo giúp tôn dáng người đẹp.

Jisoo hoàn thiện outfit với chiếc vòng cổ Cartier xa xỉ cùng kiểu tóc búi cao gọn gàng. Màn xuất hiện này của chị đại BlackPink nhận được nhiều lời khen từ dân mạng. Cô được nhận xét là một nàng thơ Dior đích thực, lại rất vừa vặn với chủ đề năm nay của Met Gala.
Jennie có lựa chọn khá thú vị tại Met Gala năm nay. Cô nàng diện một chiếc váy cúp ngực ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng mảnh mai quyến rũ. Thiết kế với hàng nghìn mảnh sequin hình vảy cá với tông màu xanh ánh kim, biến chủ nhân hit Mantra trở thành một "nàng tiên cá" thực thụ trên thảm xanh. Ảnh: CNN.

Người đẹp chọn kiểu tóc búi cao, tiết chế phụ kiện. Tuy nhiên lớp trang điểm của Jennie được cho là chưa phù hợp. Trên các diễn đàn bàn luận về thời trang, một số luồng ý kiến cho rằng make-up "dìm" nhan sắc của nữ ca sĩ, khiến cô lộ khuyết điểm và đôi mắt trở nên như đang buồn ngủ.

Rosé xuất hiện tại Met Gala 2026 với trang phục từ nhà mốt Saint Laurent. Thiết kế đầm cúp ngực với phom dáng ôm sát phần thân trên, phần tà bồng bềnh với đường cắt xẻ giúp mỹ nhân khoe khéo đôi chân dài. Điểm nhấn trang phục nằm ở chi tiết đính kết lấp lánh hình cánh chim ở phần hông.

Rosé lựa chọn phụ kiện vòng cổ đính đá đồng điệu. Song, tổng thể outfit lần này của người đẹp được nhận xét khá an toàn, đơn giản trên thảm xanh Met Gala vốn quy tụ hàng trăm thiết kế cầu kỳ, đặc sắc.

Hoàng Nhi

Ảnh: CNN

