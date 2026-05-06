Bộ phim làm Hàn Quốc dậy sóng

"The Scarecrow" chạm vào nỗi đau phía sau vụ thảm án rúng động xứ kim chi một thời. Tác phẩm hiện gây sốt, rating tăng đều theo từng tập lên sóng.

Lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt tại Hwaseong gây chấn động dư luận Hàn Quốc những năm 1980, The Scarecrow (tựa Việt: Bù nhìn bóng đêm) của đạo diễn Park Joon Woo gây được sự chú ý ngay từ khi công bố dự án. Chỉ sau 6 tập lên sóng, series hình sự/trinh thám đang khiến khán giả xứ kim chi bàn luận xôn xao.

Tựa phim dựa trên một chi tiết tưởng đùa mà thật. Tại thời điểm vụ án mạng diễn ra, khi công tác điều tra rơi vào bế tắc, phía cảnh sát nghe theo lời khuyên của một thầy pháp mà dựng những con bù nhìn rơm khắp vùng Hwaseong.

Câu chuyện hấp dẫn

The Scarecrow bao gồm 12 tập, theo chân Kang Tae Joo (Park Hae Soo) - một cảnh sát bị điều chuyển về vùng quê Gangseong. Tại đây, anh tình cờ bị cuốn vào vụ thảm án rùng rợn.

Bất đắc dĩ, Tae Joo phải hợp tác với công tố viên Cha Shi Young (Lee Hee Jun), kẻ từng bắt nạt anh thời đi học, cũng là người anh căm ghét nhất. Trái ngược với Tae Joo khao khát đi tìm công lý, Shi Young chỉ coi vụ án là bàn đạp trên chính trường.

The Scarecrow vì thế là một cuộc điều tra tội phạm đặc biệt, với sự tham gia của hai nhân vật hoàn toàn trái ngược. Kang Tae Joo là một thanh tra cảnh sát đầy lý tưởng và lập trường, kiên định nhưng sa cơ, bị giáng chức vì biến cố. Nửa còn lại, Cha Si Young, đầy mưu đồ, tham vọng, sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đạt được mục đích cá nhân.

33 năm sau khi vụ án khép lại, bằng chứng mới bất ngờ xuất hiện, kéo Kang Tae Joo quay trở lại hành trình điều tra. Mang trong mình bóng ma quá khứ, anh quyết tâm tìm ra hung thủ thật sự, cũng là hành trình giải thoát bản thân khỏi bóng tối u uất đã nhiều năm đeo bám.

Quá trình điều tra của Tae Joo bị chi phối bởi Seo Ji Won, người phụ nữ nắm giữ nhiều bí mật và Song Geon Hee, nhân chứng trẻ tuổi có nhiều lời khai mâu thuẫn.

Thay vì tập trung vào hành trình phá án theo lối truyền thống, The Scarecrow đan xen nhiều mốc thời gian để mở rộng phạm vi câu chuyện. Từ hiện tại - nơi hung thủ bị nhận diện nhờ công nghệ ADN sau hàng chục năm, bộ phim kéo người xem quay về quá khứ, khi những sai lầm trong quá trình điều tra để lại hệ quả kéo dài.

Câu chuyện từ đó tạo ra kết nối giữa những sai lầm của công tác điều tra những năm 1980, với những nỗ lực sửa sai sau vài thập kỷ. Cách kể này tạo nên vòng lặp hấp dẫn, khi quá khứ không chịu ngủ yên mà len lỏi vào hiện tại, bóp méo cách con người nhìn nhận chân tướng, sự thật. Không đơn thuần bán theo đường dây truy bắt hung thủ, The Scarecrow đào sâu vào nỗi đau, vào vết sẹo trong trái tim của những người ở lại khi bí mật được vén màn.

Hành trình phá án của Kang Tae Joo gian nan ngoài tưởng tượng, khi anh mang theo cả những trầy xước, tổn thương từ thời niên thiếu. Ký ức bị bắt nạt năm nào trở thành nỗi đau khó thể chữa lành trong tâm trí Tae Joo, khiến màn đấu trí với Shi Young trở nên đầy cam go.

The Scarecrow thể hiện chất noir đậm đặc với bầu không khí u tối. Những khung hình lạnh lẽo trải dài trên cánh đồng hoang vắng, những con đường chìm trong bóng đêm hay thứ ánh sáng nhạt nhòa nơi hiện trường kéo dài nỗi bất an, cùng cảm giác ngột ngạt ngày càng lan rộng trong tâm trí khán giả.

Nỗi đau phía sau vụ án có thật

Vụ án Hwaseong được coi là vết thương lòng của xã hội Hàn Quốc. Hung thủ thực hiện hàng loạt vụ cưỡng hiếp, sát hại man rợ, khiến nạn nhân ở nhiều độ tuổi ra đi tức tưởi. Nhắc tới thảm án Hwaseong là nhắc tới nỗi bức xúc, ám ảnh khôn nguôi của của người dân xứ kim chi trong suốt nhiều thập kỷ, khi cảnh sát không thể tìm ra kẻ thủ ác.

Cho đến năm 2019, bằng cách xét nghiệm ADN, hung thủ cuối cùng cũng được xác định, nhưng trớ trêu thay vụ án đã hết thời hiệu truy tố. Việc The Scarecrow khai thác chi tiết hung thủ lộ diện nhờ xét nghiệm ADN sau 30 năm vì vậy đánh vào sự phẫn nộ của khán giả Hàn về việc công lý bị trì hoãn.

Trong tác phẩm của Park Joon Woo, sự rùng rợn của vụ án Hwaseong được tái hiện một cách trực diện. Cảm giác sợ hãi, phẫn nộ không dừng lại ở những cái chết thảm khốc, mà còn ở cuộc sống của những người ở lại với nỗi đau, ám ảnh tâm lý khôn nguôi. Cảm giác ngột ngạt, căng thẳng ấy như "tra tấn" người xem khi theo dõi hành trình tìm ra chân tướng.

Thay vì chỉ tập trung vào câu hỏi ai là thủ phạm, Park Joon Woo rõ ràng muốn kể câu chuyện của những người đã trải qua bi kịch đó, và lý do vì sao sự thật bị bỏ ngỏ suốt khoảng thời gian quá dài.

Park Hae Soo có một màn trình diễn xuất sắc trong vai cảnh sát Tae Joo đầy nguyên tắc, khao khát theo đuổi sự thật. Tài tử thể hiện tinh tế những giằng xé nội tâm phức tạp bên trong nhân vật, thứ góp phần giữ cho bầu không khí phim luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Trong khi Lee Hee Joon cũng sinh động không kém với hình ảnh một công tố viên gian trá, sẵn sàng bóp méo sự thật để đạt được mục đích cá nhân.

The Scarecrow không hoàn toàn là một tác phẩm dễ tiếp cận. Nhịp kể chậm, thiên về xây dựng không khí ngột ngạt và xoáy sâu vào diễn biến tâm lý có thể là trở ngại với một bộ phận khán giả thiếu kiên nhẫn. Một số tuyến truyện phụ ở giai đoạn đầu còn rời rạc, chưa thực sự kết nối chặt chẽ.

Nhưng cũng có thể đây là ý đồ đạo diễn khi để manh mối manh nha xuất hiện cùng nhiều chi tiết đánh lạc hướng, khiến chân tướng kẻ sát nhân trở thành ẩn số. Từ đây, The Scarecrow dẫn dắt người xem vào cuộc suy luận song song giữa thực tại và quá khứ để tìm ra danh tính gã đồ tể. Chưa kể, hành trình này còn mở ra ký ức đau đớn năm xưa của Tae Joo, nơi anh từng là nạn nhân bị Shi Young bắt nạt.

Hình ảnh “bù nhìn” xuất hiện xuyên suốt The Scarecrow không chỉ là dấu vết của kẻ sát nhân, mà dần trở thành một chi tiết ẩn dụ nhiều lớp nghĩa mà tác phẩm mượn để cất tiếng nói. Nó có thể là sự ngụy trang của cái ác, thứ khiến nạn nhân mất cảnh giác giữa không gian sống quen thuộc. Nó cũng ẩn dụ cho một số cá nhân trong hệ thống pháp luật, những kẻ đứng quan sát tội ác, sai lầm mà không có phản ứng gì.

Sau 6 tập, tức một nửa hành trình, The Scarecrow đang chứng minh sức hút mạnh mẽ với tỷ suất người xem tăng đều theo từng tập. Theo News1, tập 6 vừa công chiếu đạt mức rating 6,3%, phá vỡ kỷ lục của chính loạt phim khi đánh dấu mức cao nhất kể từ khi lên sóng.