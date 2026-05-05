Sơn Tùng M-TP trước động thái bất thường

Sơn Tùng đang thu hút bàn luận khi dân mạng phát hiện loạt bài viết trên trang Instagram cá nhân của anh đột ngột biến mất. Cụ thể, khi truy cập vào trang với hơn 8,3 triệu lượt theo dõi của Sơn Tùng, dòng thông báo: “Chưa có bài viết” xuất hiện. Ảnh đại diện của trang cá nhân này cũng trắng trơn. Trong khi đó, các tài khoản khác của nam ca sĩ trên TikTok hay Facebook vẫn hoạt động bình thường.

Động thái đặc biệt của Sơn Tùng khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều ý kiến phỏng đoán anh sắp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Nếu vậy, đây là dự án đầu tiên của ngôi sao âm nhạc sinh năm 1994 sau khoảng 2 năm im ắng. MV gần nhất của Sơn Tùng là Đừng làm trái tim anh đau phát hành vào 6/2024, hiện đạt 172 triệu lượt xem.

Ở tuổi 31, Sơn Tùng vẫn giữ được vị thế là ngôi sao hàng đầu thị trường nhạc Việt, dù không còn hoạt động âm nhạc sôi nổi như trước. Những năm qua, anh phát hành sản phẩm khá thưa thớt, đôi khi nhận lời tham gia biểu diễn ở những sự kiện âm nhạc lớn. Song mỗi lần ca sĩ gốc Thái Bình (nay là Hưng Yên) xuất hiện, anh lại gây bàn tán xôn xao.

Trên mạng xã hội, chủ nhân hit Lạc trôi khoảng 2 tháng đổ lại đây ít hoạt động hơn. Trước đó, anh chăm chỉ cập nhật cuộc sống, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn công việc để kết nối với khán giả. Thời gian rảnh, Sơn Tùng cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc cùng bạn bè cafe, tụ tập.

Thời gian qua, nam ca sĩ trung thành với kiểu tóc cắt ngắn, nhuộm màu sáng. Sơn Tùng cũng chăm chỉ tập gym để cải thiện vóc dáng, nâng cao sức khỏe. Anh được nhận xét “đô”, cơ bắp hơn hẳn so với thời điểm mới debut. Sơn Tùng vẫn trung thành với gu thời trang trẻ trung. Anh thường chọn các outfit năng động, phối layer nhiều màu sắc kết hợp đa dạng phụ kiện.

Hồi cuối năm 2025, đoạn nhạc trong bài Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP bất ngờ nổi tiếng trở lại trên Douyin. Hàng nghìn nhà sáng tạo nội dung, bao gồm cả những ngôi sao Trung Quốc, đã sử dụng đoạn nhạc này.

