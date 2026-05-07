Diễn viên Gia Huệ bán nhà

Mỹ nhân TVB Gia Huệ (Cathy Wong) mới đây gây chú ý khi bán căn hộ đang ở tại khu The Harbourside, thuộc Cửu Long Trạm với giá khoảng 20 triệu HKD.

Theo HK01, căn hộ sang trọng nằm ở tầng cao tháp 3 của The Harbourside, có diện tích sử dụng khoảng 755 foot vuông. Ban đầu căn hộ được thiết kế 3 phòng ngủ nhưng hiện đã cải tạo thành 2 phòng ngủ.

Mức giá giao dịch theo tiết lộ khoảng 26.490 HKD mỗi foot vuông. Vương Gia Huệ mua bất động sản này vào tháng 7/2020 với giá 19,85 triệu HKD. Sau chưa đầy 6 năm nắm giữ, cô bán lại với giá khoảng 20 triệu HKD. Dù trên sổ sách lãi khoảng 150.000 HKD, nhưng nếu tính thêm thuế trước bạ, hoa hồng môi giới và phí luật sư, thực tế người đẹp lỗ khoảng 1 triệu HKD.

Vương Gia Huệ là con gái của "trùm nội thất đại lục" Vương Á Minh. Ảnh: HK01.

Trước đó, một show truyền hình trên TVB từng đến ghi hình tại căn hộ này của Gia Huệ. Trong video có thể thấy phòng ngủ chính được tạo thành bằng cách đập thông hai căn phòng, mang lại không gian rộng rãi. Ngoài ra, phòng làm việc cũng có diện tích lớn, là nơi nữ diễn viên thường chơi đàn hạc và luyện thư pháp, hội họa.

Theo nguồn tin, cha của Gia Huệ, ông Vương Á Minh, được mệnh danh là trùm nội thất tại Trung Quốc đại lục. Ông sở hữu một căn hộ khác cùng thuộc The Harbourside - căn A tầng cao của tòa 1, loại 3 phòng ngủ với diện tích sử dụng khoảng 1.124 foot vuông. Căn hộ này đã được mua từ năm 2007 với giá khoảng 18 triệu HKD.

Gia Huệ sinh năm 1995, từng đi du học và có thành tích học tập xuất sắc. Cô theo học khoa tâm lý học tại trường University College London và tốt nghiệp với bằng danh dự hạng nhất. Sau đó, người đẹp trở về quê nhà và theo học bằng Tiến sĩ Luật tại Khoa Luật của Đại học Trung văn Hong Kong.

Gia Huệ sau đó tham gia một số đấu trường sắc đẹp, vào top 5 chung kết Hoa hậu Hong Kong năm 2021. Hiện cô là diễn viên hợp đồng với TVB.