Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới quấn quít bạn gái

Timothée Chalamet và Kylie Jenner thời gian qua liên tục xuất hiện cùng nhau. Cặp sao đi xem bóng rổ, nhạc kịch Broadway hay dùng bữa tại những nhà hàng nổi tiếng.

Theo Page Six, Timothée Chalamet mới đây đã bỏ Met Gala để đi xem trận đấu của đội bóng New York Knicks, để bạn gái Kylie Jenner dự sự kiện thời trang một mình. Ngay sau đó, cặp đôi có buổi hẹn hò vào hôm 5/5.

Một nguồn tin cho biết hai ngôi sao đã cùng thưởng thức thực đơn xa hoa mới tại nhà hàng Sushi by Bou ở khu Chelsea, New York. Họ đi ăn cùng bốn người bạn và liên tục gọi rượu sake, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Thực đơn mới của nhà hàng theo tiết lộ gồm các món như trứng cá muối, tủy bò, bụng cá ngừ và thịt bò wagyu.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner ngày càng quấn quít. Ảnh: Backgrid.

Timothée Chalamet và bạn gái thời gian qua liên tục quấn quít, dành thời gian cho đối phương. Khoảng thời gian của cặp đôi tại New York gần đây chủ yếu xoay quanh những buổi hẹn hò xem bóng rổ, xem nhạc kịch Broadway hay dùng bữa tại những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Trước đó, trong trận đấu của đội Knicks hôm 28/4, đôi uyên ương còn có nhiều cử chỉ thân mật. Sau đó, họ còn đi hẹn hò đôi tại 4 Charles Prime Rib cùng Jordyn Woods và vị hôn phu của cô, Karl-Anthony Towns.

Hai người cũng ủng hộ niềm đam mê mới với sân khấu Broadway của Kim Kardashian - chị gái Kylie. Cuối tuần qua, Timothée cùng gia đình Kylie đi xem vở kịch Fear of 13 với sự tham gia của Adrien Brody và Tessa Thompson. Kim Kardashian hiện là một trong các nhà sản xuất của dự án này.