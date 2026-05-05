'Cù Trọng Xoay' tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai

MC Đinh Tiến Dũng là một trong những gương mặt đầu tiên được hé lộ trong dàn thí sinh Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Tối 5/5, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai công bố những gương mặt đầu tiên tham gia mùa 2. Đáng chú ý, MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Cù Trọng Xoay hay Giáo sư Xoay) cũng góp mặt trong dàn thí sinh tham gia.

MC Đinh Tiến Dũng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nam MC cũng xác nhận tham gia mùa 2 chương trình truyền hình thực tế. "Mình đã tò mò và tìm hiểu về chương trình, chợt thấy đây là chương trình rất rực rỡ và vận động nhiều, hết sức phù hợp với người ở lứa tuổi trung niên hướng nội, nên mình đã mạnh dạn viết đơn xin tham gia. Đến hôm nay đã có thông tin 'trúng tuyển' nên mình khoe mọi người luôn", Giáo sư Xoay dí dỏm chia sẻ.

Anh bày tỏ niềm háo hức khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 và mong nhận được sự ủng hộ của khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ bất ngờ trước quyết định của MC Đinh Tiến Dũng.

Bên cạnh nam MC nổi tiếng, 4 cái tên khác được hé lộ sẽ tham gia chương trình năm nay là Đại Nghĩa, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng kết hợp với NSND Xuân Bắc trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay - nơi biệt danh Giáo sư Xoay hay Cù Trọng Xoay ra đời. Anh cũngtham gia một số game show như Nhà sáng chế, Quyền lực ghế nóng. Đinh Tiến Dũng còn là một trong những người viết kịch bản cho Gặp nhau cuối năm từ khoảng năm 2007-2008 đến 2025.

Đầu năm 2026, nam MC thông báo rời ghế nóng Ai là triệu phú để theo đuổi dự định cá nhân và những công việc ở tập đoàn công nghệ.