Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu'

  Thứ ba, 5/5/2026 19:56 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Mỹ nhân "Hai Phượng" bày tỏ bức xúc khi bị các trang sử dụng hình ảnh trái phép, thậm chí giả mạo cô để trục lợi. Đây không phải lần đầu Ngô Thanh Vân lên tiếng về vấn đề này.

Tối 5/5, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân lên tiếng về tình trạng nhiều trang bán hàng không rõ nguồn gốc sử dụng hình ảnh, video và thậm chí là công nghệ AI để giả mạo cô, nhằm mục đích quảng bá và bán sản phẩm.

Ngô Thanh Vân nhiều lần lên tiếng vì bị các trang giả mạo hình ảnh, tên tuổi để trục lợi. Ảnh: FBNV.

"Đây là hành vi lợi dụng danh tiếng nghệ sĩ để gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi của khách hàng... Vân và team đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm", nữ diễn viên thông báo.

Người đẹp khẳng định tất cả nhãn hàng mà cô hợp tác và đại diện đều được công bố trên các kênh truyền thông chính thức. Ngôi sao Hai Phượng bày tỏ mong muốn khán giả, người hâm mộ tỉnh táo, cẩn trọng trước các nội dung giả mạo, lừa đảo.

Trước đó, hồi cuối năm 2025, Ngô Thanh Vân cũng từng kêu cứu vì bị một số trang mạng xã hội dùng tên tuổi, hình ảnh, thậm chí giả mạo giọng của cô để lồng ghép vào những thông tin sai sự thật như sở hữu biệt thự xa hoa, khối tài sản lớn...

Mỹ nhân sinh năm 1979 yêu cầu chấm dứt việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để quảng cáo hoặc phát tán thông tin bịa đặt. "Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Ngô Thanh Vân về chung nhà với ông xã Huy Trần vào năm 2022. Cặp sao hạnh phúc đón con đầu lòng hồi tháng 8/2025. Thời gian qua, người đẹp tập trung chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm nhỏ.

    Ngô Thanh Vân là nữ ca sĩ kiêm diễn viên có xuất thân là một người mẫu tạp chí. Tháng 11/2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn Thúy trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" đã giúp sự nghiệp diễn xuất của cô vươn lên một tầm cao mới. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" với doanh thu phòng vé đạt 66.5 tỷ đồng.

    Bạn có biết: Ngô Thanh Vân từng giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh (do tạp chí Thế giới phụ nữ tổ chức năm 2000).

    • Ngày sinh: 26/02/1979
    • Chiều cao: 1.71 m
    • Phim tiêu biểu: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa Phật, Ngày nảy ngày nay, Ngọa hổ tàng long 2, Cô Ba Sài Gòn, Star Wars, ...

