Lý do Thanh Thúy khóc, không bỏ cuộc dù cần thu 65 tỷ nữa mới cứu được 'Trùm Sò'

Qua giai đoạn vàng kiếm tiền, "Trùm Sò" đang lết những bước chậm chạp ở phòng vé với số suất ít ỏi. Nhưng những ngày qua, Thanh Thúy và ông xã Đức Thịnh vẫn không chịu bỏ cuộc.

Trùm Sò đang ở giai đoạn nước rút của hành trình chiếu rạp, khi vừa trải qua một mùa phim 30/4 lắm chông gai. Tác phẩm mới nhất đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Đức Thịnh chới với ngay từ những bước chân đầu tiên ở phòng vé, lép vế hoàn toàn so với dàn đối thủ.

Nhiều khả năng, phim sẽ dừng chân ở mốc doanh thu 20 tỷ đồng , còn một khoảng cách quá lớn so với ngưỡng hòa vốn 80 tỷ - theo tiết lộ của chính Đức Thịnh. Với số lượng suất chiếu bình quân chỉ khoảng 500 mỗi ngày, Trùm Sò tất nhiên không có khả năng lội ngược dòng để tạo được kỳ tích ở chặng đua cuối.

Thế nhưng những ngày qua, khán giả rạp chiếu bóng vẫn thấy hình ảnh vợ chồng đạo diễn miệt mài với các chiến dịch truyền thông, cinetour.

'Không đổ lỗi, nhưng cũng không ngồi im mặc đời đưa đẩy'

Tại buổi giao lưu trực tiếp với khán giả mới đây, Thanh Thúy - với vai trò nhà sản xuất Trùm Sò - đã không giấu được xúc động mà rơm rớm nước mắt.

"Tôi thấy có lỗi với mọi người, nếu như để phim này không đạt doanh thu đúng như giá trị của nó. Tôi hết đi hỏi khán giả phim hay dở thế nào rồi. Bây giờ tôi hướng tới ê-kíp, hướng tới con trai lớn Cà Phê. Tôi không muốn nó nghĩ rằng ba nó đã làm ra một bộ phim không tốt như những lời người ta nói trên mạng", bà xã Đức Thịnh bộc bạch.

Giữa lúc bận rộn cinetour khắp các tỉnh thành, Thanh Thúy nhận lời trò chuyện với Tri Thức - Znews. Cô cho biết phim ế vé, bản thân không đổ lỗi, nhưng cũng không ngồi im mặc đời đưa đẩy. Những ngày qua, nhà sản xuất Trùm Sò không ngại livestream, tự mình đi mời chào mọi người mua vé - hành động gây không ít bàn tán trên mạng xã hội.

Thanh Thúy những ngày qua tích cực tham gia cinetour quảng bá Trùm Sò.

"Một sản phẩm dù tốt đến đâu, nếu không được khách hàng biết đến, không được để ở nơi 'mặt tiền' dễ thấy thì khách hàng cũng sẽ chọn mua sản phẩm khác. Trùm Sò là phim phân loại K - dành cho trẻ em dưới 13 tuổi vào xem được nếu đi cùng ba mẹ. Vậy mà sắp xếp vào các khung giờ như 8h sáng hay 23h đêm thì làm sao gia đình chịu dẫn nhau đi xem? Vậy nên tôi buộc phải tiếp cận khán giả bằng cách riêng, vì tôi tin Trùm Sò là lựa chọn giải trí phù hợp nhất với các gia đình", Thanh Thúy chia sẻ về trở ngại khi mang đứa con tinh thần ra rạp.

Trước ý kiến cho rằng quyết định chiếu Trùm Sò dịp 30/4 quá mạo hiểm và rủi ro vì nhiều đối thủ cạnh tranh, bà xã Đức Thịnh khẳng định không hối hận về lựa chọn này.

"Chọn dịp lễ 30/4 không sai lầm! Nhưng qua chuyện này tôi mới nhận ra, sản xuất phim là nghệ thuật nhưng mang phim đi bán lại cần sự khôn ngoan. Tôi có làm ra một bộ phim tốt cỡ nào, nhưng khâu tiếp thị, sale chưa tốt thì cũng không đạt kết quả cao như mong đợi. Thương trường không dành cho 'cô nghệ sĩ' như tôi. Cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi khi thị trường mở rộng".

Thanh Thúy tâm sự chứng kiến đứa con tinh thần sẩy chân ngay từ giai đoạn mở màn, cô không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cảm giác ấy dần trở thành nỗi hoang mang khi bủa vây vợ chồng cô là loạt đánh giá trái chiều về phim trên mạng xã hội.

"Tôi đến từng rạp livestream vì bị hoang mang với những bình luận theo kiểu 'Nếu phim hay thì đã có nhiều suất chiếu rồi', 'Phim hay thì người xem tự tìm đến, phim dở thì phải chịu', 'Phim không hay, chấm 1 điểm'...

Rồi khi trực tiếp hỏi cảm nhận của khán giả tại rạp, tôi đã có câu trả lời chân thật nhất. Họ khen phim mang lại tiếng cười sảng khoái và thư giãn, chỉ duy nhất một khán giả chê thẳng mặt phim dở", bà xã Đức Thịnh tâm sự.

Cô cho biết cảm thấy sốc và "đứng hình" mất vài giây vì bị chê trực tiếp trước mặt nhiều người. Song, khi Thanh Thúy hỏi lại lý do khán giả này đánh giá thấp tác phẩm, họ chỉ đưa ra giải thích "vì nghe theo lời review trên mạng". Sau khi clip này được đăng tải và viral, cô cho hay nhiều người đã vào bình luận ủng hộ, bênh vực bộ phim và điều này càng khiến Thanh Thúy có thêm niềm tin vào chất lượng tác phẩm.

Bà xã Đức Thịnh tiếc nuối vì khâu marketing phim chưa tốt.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu những lời khen của khán giả tại rạp có thật lòng, vì không loại trừ khả năng họ ngần ngại việc chê dự án ngay trước mặt nhà sản xuất, hay thực tế có không ít bình luận chê phim dở và kém hấp dẫn, Thanh Thúy cho biết bản thân có niềm tin tuyệt đối vào phim, và với cô, đây là dự án tốt nhất của Đức Thịnh.

Điều Thanh Thúy tiếc nuối duy nhất chỉ là khâu bán, khâu truyền thông chưa tốt.

"Chúng tôi không chủ quan. Ai cũng biết ngoài chất lượng sản phẩm, song song đó khâu marketing, sale, quản trị, điều hành, kiểm soát công việc cũng quan trọng không kém cho sự thành công của dự án. Chúng tôi cần rút kinh nghiệm nhiều cho dự án lần này, nhất là cách marketing", Thanh Thúy cho hay.

'Tôi và anh Thịnh không ai bỏ nhau lại'

Trước lịch trình cinetour, quảng bá phim dày đặc, Đức Thịnh từng chia sẻ đã khuyên vợ dừng lại vì kiệt sức. Nhưng Thanh Thúy vẫn kiên trì vì niềm tin vào bộ phim. Cô kể có những ngày thở không ra hơi vì phải tới 7, 8 điểm rạp khác nhau để giao lưu, kết nối với khán giả. Quãng đường xa, di chuyển và phải hoạt động liên tục bào mòn sức lực của bà mẹ hai con.

"Thấy được từ những ánh mắt rưng rưng của một chị khán giả chưa bao giờ ra rạp xem phim, nay vì Thúy mà đi xem ủng hộ, hay hai bé gái 7 tuổi đã xem Trùm Sò hai lần, mua kẹo dừa tặng tôi kèm theo tờ giấy viết tay nắn nót 'Chúc Trùm Sò thành công' khiến trái tim tôi tan chảy. Hơn hết, thứ vực dậy tinh thần là nụ cười của khán giả tại mỗi suất chiếu mà tôi đến giao lưu", Thanh Thúy bộc bạch.

Song trước thực tế thua lỗ, bà xã Đức Thịnh cho hay cô đối diện với tâm thế bình thản vì đã làm hết sức với dự án: "Trong phim, khi chứng kiến mẹ mình dần mất đi sự sống, Trùm Sò dẫu có nhiều tiền cũng đành bất lực. Thuý và anh Thịnh đã gửi gắm thông điệp này trong tác phẩm, và cũng cố gắng mỗi ngày sống theo thông điệp đó. Tiền bạc, công việc hay danh tiếng rồi cũng qua đi. Sau tất cả, sự bình yên trong cuộc sống mới là thứ đáng để mình giữ gìn nhất".

Cô tiết lộ những ngày qua tích cực động viên chồng vì lo ngại anh chịu cú sốc về việc Trùm Sò khả năng cao thất bại. Cách đây 6 năm, Đức Thịnh từng có một dự án thua đau khác. Cô thừa nhận "chưa có phương án khác" khi đối diện với khoản lỗ đang ập đến rất gần.

Chia sẻ về chuyện gia đình, Thanh Thúy cho hay đây cũng là dịp để vợ chồng cô và hai con đồng hành, thấu hiểu cuộc sống của nhau. Trùm Sò ra rạp thời điểm Cà Phê và Tết (hai con trai của Thanh Thúy) được nghỉ học, nên cô quyết định cho cả hai theo cùng trong những chuyến cinetour.

"Vợ chồng tôi muốn con không chỉ hiểu được tâm huyết mà ba mẹ dành cho nghệ thuật, mà còn muốn dạy con rằng cuộc sống luôn có nhiều điều không như ý. Con cần nhìn thấy để hiểu nhiều về cuộc sống này thế nào".

Thanh Thúy cảm thấy may mắn khi có ông xã và hai con đồng hành.

Chia sẻ về con trai bé mắc chứng tăng động giảm chú ý, Thanh Thúy cho hay vợ chồng cô dù bận bịu vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới con. Có giai đoạn, cả hai gác hết công việc để chăm sóc bé. Nhiều đêm, cô thức trắng ngồi ôm ấp, vỗ về con nhỏ. May mắn, cô còn có ông xã Đức Thịnh san sẻ, liên tục động viên, an ủi về mặt tinh thần.

Hiện tại, tình trạng của bé Tết đã tiến triển tốt hơn. Cô cho biết con gần như phát triển bình thường, chỉ có điều hơi ít nói.

Nhắc về giai đoạn đứng trước những thử thách, con trai nhỏ mắc ADHD, ông xã nghỉ làm phim nhiều năm không có thu nhập, Thanh Thúy một tay cáng đáng mọi thứ, đặc biệt là tài chính gia đình. Cô "nuôi" chồng suốt 6 năm, nhưng không cảm thấy cực nhọc vì anh là động lực giúp bản thân vượt qua mọi sóng gió.

"Chúng tôi đều cảm thấy may mắn khi có nhau trong cuộc đời này. Khi cùng vượt qua những khó khăn, cả hai nhận ra cần sống chậm hơn, không vội vàng mà phải trân quý những gì mình đang có.

Tôi rất thích câu chuyện về đàn ngỗng bay trên trời. Khi con đầu đàn phía trước mệt sẽ lùi lại phía sau, và một con khác sẽ lên thay. Chúng tôi không bỏ lại nhau, mà thay phiên nâng đỡ nhau để cả gia đình cùng về đích hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, không ai có thể mạnh mẽ mãi. Rồi sẽ có lúc cả tôi và anh Thịnh lùi lại phía sau để con trai là chú ngỗng đầu đàn", cô tâm sự.