Toàn cảnh vụ thiếu gia tập đoàn Singha khóc lóc kêu cứu

Vụ việc thiếu gia Psi Scott đăng đàn tố bị anh trai ruột xâm hại suốt nhiều năm, trong khi mẹ muốn chiếm đoạt số tài sản mà ông ngoại trao cho anh đang là tâm điểm chú ý.

Hôm 10/5, mạng xã hội rúng động trước clip cầu cứu của Psi Scott, hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc Bhirombhakdi - chủ thương hiệu bia Singha nổi tiếng nhất nhì xứ chùa vàng.

Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân với khoảng 600.000 lượt theo dõi, Psi bật khóc, chia sẻ về những chuyện trong gia đình khiến anh cảm thấy bức xúc, phải chịu đựng suốt thời gian dài.

Đoạn clip gây rúng động mạng xã hội

Mở đầu clip, Psi nghẹn ngào chia sẻ về việc bị anh trai xâm hại, từ khi anh 12 tuổi cho tới khi 24 tuổi. Theo lời của thiếu gia tập đoàn Singha, người thân trong gia đình đều biết chuyện, nhưng không ai đứng ra để bảo vệ anh.

"Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Bởi vì suốt thời gian qua... mọi người đâu có biết. Anh trai tôi là người đã cưỡng hiếp tôi. Không phải chỉ một lần, mà là nhiều lần khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Tất cả mọi người trong gia đình đều biết, vì họ đã nghe đoạn ghi âm mà anh ta thú nhận chuyện đó. Nhưng chưa từng có người lớn nào đứng ra giúp đỡ tôi cả", Psi nói.

Anh chia sẻ thêm: "Những gì tôi làm đều là tự mình làm, vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Năm nay tôi sắp 30 tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ nhận được công lý cho chuyện này, dù tôi đã cầu cứu người thân hay bất kỳ trưởng bối nào trong gia tộc".

Psi Scott rơi nước mắt khi lên tiếng tố cáo gia đình.

Ngoài tố việc từng bị anh trai ruột xâm hại m, Psi còn chia sẻ về việc bị mẹ đệ đơn kiện yêu cầu thu hồi khối tài sản thừa kế vì cho rằng anh "vô ơn" và "làm tổn hại danh tiếng gia tộc". Thiếu gia tập đoàn Singha cho hay trong năm nay, bà đã khởi kiện để giành lấy phần tài sản vốn dĩ do ông ngoại để lại cho anh.

Psi cho biết khi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ về những bất công mình phải chịu đựng, anh lại bị trách móc là đứa con bất hiếu và bị yêu cầu phải đi xin lỗi mẹ.

"Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể ở cạnh những người trong gia đình hay dòng tộc không coi trọng nhân phẩm và cảm xúc của tôi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng tôi thật sự không thể sống cùng những con người như vậy được nữa", Psi nói ở đoạn cuối video.

Lời tố của thiếu gia nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đoạn clip Psi bật khóc tố gia đình ruột thịt được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và gây tranh cãi dữ dội.

Người trong cuộc có động thái gì?

Sau khi Psi Scott đăng đàn tố gia đình, vụ việc càng trở nên ồn ào hơn khi nữ diễn viên Mild Lapassalan (chị dâu của Psi, tức vợ của Pi Scott - anh trai Psi Scott) - bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận dân mạng.

Trang cá nhân của Mild Lapassalan hiện nhận bão phẫn nộ với hàng loạt bình luận chất vấn, yêu cầu cô và chồng lên tiếng. Nhiều khán giả quá khích còn để lại những bình luận gay gắt.

Việc Mild Lapassalan bị tấn công vô cớ khiến nhiều người hâm mộ của cô bức xúc. Họ lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên, kêu gọi khán giả tỉnh táo, không tấn công những người không trực tiếp liên quan tới lời tố của Psi Scott. Nhiều luồng ý kiến cho rằng những ồn ào trong gia tộc Bhirombhakdi hoàn toàn không có dính dáng tới Mild Lapassalan, mà chỉ là câu chuyện giữa Psi, anh trai và mẹ ruột.

Nữ diễn viên nổi tiếng bị kéo vào ồn ào phía gia đình chồng.

Theo truyền thông Thái Lan, việc dân mạng tấn công trang cá nhân chị dâu của Psi là có lý do. Cụ thể, họ soi ra việc trong lễ đính hôn chính thức của cô và anh trai Psi hồi tháng 11/2025, toàn bộ thành viên gia tộc đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Psi.

Mạng xã hội còn lan truyền một số đồn đoán rằng trước khi kết hôn, Psi đã nhiều lần liên lạc với Mild để vạch trần sự thật về anh trai nhưng bị cô phớt lờ. Hiện tại, phía nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng trước những tin đồn.

Ồn ào về gia tộc Bhirombhakdi vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông xứ chùa vàng. Khán giả bày tỏ bức xúc và vẫn đang chờ đợi những phản hồi chính thức từ những người trong cuộc để sự việc sớm được sáng tỏ.