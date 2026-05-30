Chung kết hoa hậu có Hương Giang tham gia gặp sự cố

Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 tại Thái Lan với sự tham gia của Hương Giang gặp sự cố nên phải tạm hoãn hơn 10 phút.

Tối 30/5, chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars) diễn ra tại Thái Lan. Hương Giang là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Trong chung kết, chương trình phải tạm dừng giữa chừng vì gặp sự cố ở phần bình chọn. Sự cố xảy ra lúc top 18, trong đó có Hương Giang đang thi. Thời điểm đó, BTC phải dừng livestream, chuyển sang quảng cáo. Sau khoảng hơn 10 phút, chương trình mới có thể tiếp tục.

“Hệ thống bỏ phiếu hiện gặp vấn đề kỹ thuật. Để đảm bảo sự công bằng, phù hợp với các quy tắc thi đấu, ban tổ chức đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát trực tiếp ngay khi khắc phục sự cố. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn cho MGI All Stars”, BTC thông báo lý do chương trình tạm hoãn.

Hương Giang lọt top 18 ở chung kết Miss Grand International All Stars 2026.

Tại đêm chung kết năm nay, top 18 gồm 15 thí sinh có điểm số cao nhất ở vòng bán kết và 3 người đẹp chiến thắng các hạng mục đặc biệt.

MGI All Stars là ý tưởng chưa từng có trong lịch sử cuộc thi. Nó quy tụ những thí sinh ưu tú từ nhiều quốc tế, vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm các người đẹp đã đăng quang, người được khán giả yêu thích hoặc lọt vào chung kết ở những mùa giải trước.

Hương Giang là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay. Bạn trai cô là Phú Cường tới Bangkok, Thái Lan từ 29/5 để cổ vũ. Nhiều đồng nghiệp thân thiết khác như Đoàn Thiên Ân, Hòa Minzy… cũng gửi lời động viên tới nàng hậu trong đêm thi quan trọng.