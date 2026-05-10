Mức lương của ba 'yêu nữ' đang gây sốt toàn cầu

"The Devil Wears Prada 2" đã mang về hơn 300 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt mỗi người được trả lương ban đầu 12,5 triệu USD.

Theo Variety, Meryl Streep - trong vai tổng biên tập Miranda Priestly - là nhân tố quan trọng nhất đối với ê-kíp làm phim Devil Wears Prada 2. Chính vì vậy, bà đã được hãng đưa ra mức lương đề nghị tương xứng với vị thế của một minh tinh hàng đầu.

Song, Meryl Streep được cho là đã chủ động đề nghị giảm thù lao của mình thông qua một thỏa thuận, để cho hai đồng nghiệp Anne Hathaway và Emily Blunt được tăng thù lao. Kết quả là bộ ba đều nhận được mức cát-sê bằng nhau là 12,5 triệu USD .

Đây được xem là động thái đầy đẳng cấp từ Meryl Streep, đồng thời tôn vinh sức hút tập thể đã giúp Devil Wears Prada trở thành tác phẩm được yêu thích suốt nhiều năm qua.

Meryl Streep và Anne Hathaway trong phim. Ảnh: Variety.

Không chỉ dừng ở mức cát-sê tám chữ số, cả ba nữ diễn viên còn được hưởng các khoản thưởng phòng vé hậu hĩnh. Cụ thể, họ sẽ được chia phần trăm từ lợi nhuận phòng vé của tác phẩm theo một thỏa thuận từ trước. Nguồn tin cho biết nếu phần hậu truyện tiếp tục duy trì sức hút tại rạp, mỗi ngôi sao có thể bỏ túi hơn 20 triệu USD .

Trước đó, phần phim gốc ra mắt năm 2006 với kinh phí được cho là khoảng 35 triệu USD , sau đó thu về 326 triệu USD toàn cầu. Trong khi, phần hậu truyện ra mắt sau 2 thập kỷ có kinh phí lên tới 100 triệu USD . Đạo diễn David Frankel từng cho biết phần lớn ngân sách được dành cho dàn diễn viên.

Hiện The Devil Wears Prada 2 đang bước vào tuần công chiếu thứ hai tại Bắc Mỹ và được dự đoán cạnh tranh vị trí quán quân phòng vé với Mortal Kombat II. Bộ phim được kỳ vọng thu thêm khoảng 42 triệu USD trong cuối tuần thứ hai, qua đó đẩy tổng doanh thu toàn cầu vượt xa mốc 300 triệu USD .