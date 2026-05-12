Bức ảnh gây xôn xao của 'nữ thần gameshow'

"Nữ thần gameshow" Nguyên Nguyên gây xôn xao với bức ảnh chụp chung với mẹ ruột. Cả hai được nhận xét như hai chị em, không có sự cách biệt lớn về sắc vóc.

Theo China Times, thời gian qua, dù không còn tích cực tham gia show truyền hình, cuộc sống của Nguyên Nguyên vẫn được khán giả quan tâm. Trên mạng xã hội, mỹ nhân 30 tuổi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, kết nối với người hâm mộ.

Nguyên Nguyên và mẹ ruột. Ảnh: IGNV.

Mới đây, "nữ thần gameshow" gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi nghỉ dưỡng cùng mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc xích đu ngoài trời giữa không gian phủ đầy cây xanh. Nguyên Nguyên xuất hiện gợi cảm trong bộ bikini màu trắng tôn vóc dáng, khoác thêm áo voan mỏng dài tay tạo cảm giác mềm mại, nữ tính.

Trong khi, mẹ của Nguyên Nguyên cũng mặc bikini xanh, tỏ ra hào hứng khi tạo dáng chụp ảnh cùng con gái. "Chúc mừng Ngày của Mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ tôi mặc bikini để chụp ảnh. Khi còn trẻ, mẹ luôn bận chăm sóc chúng tôi. Giờ chúng tôi đã trưởng thành, mẹ mới có thời gian tận hưởng cuộc sống và được làm một người phụ nữ xinh đẹp", ngôi sao gameshow chú thích.

Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về sắc vóc của người mẹ. Họ cho rằng bà quá trẻ, hầu như không để lộ dấu hiệu tuổi tác với làn da săn chắc, cơ thể thon gọn và lối trang điểm trẻ trung. Nhiều người cho biết nếu chỉ nhìn qua ảnh mà không đọc chú thích còn lầm tưởng họ là hai chị em ruột.

Nguyên Nguyên (Ngô Tiệp An) nổi tiếng sau chương trình Guess Guess Guess. Nhờ gương mặt ngọt ngào, đáng yêu cùng vóc dáng gợi cảm, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm, còn lấn sân làm người mẫu quảng cáo, được người hâm mộ gọi là "nữ thần gameshow" hay "nữ thần trong mộng thế hệ mới".

Gần đây, người đẹp gây chú ý khi tiết lộ đã kiếm được hàng triệu Đài tệ khi giao dịch chứng khoán. Nhờ đó, mỹ nhân có cuộc sống sang chảnh, một thời gian dài không cần nhận show.