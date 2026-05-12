Mỹ nhân 15 năm bị gắn mác 'kẻ đào mỏ'

Dương Tư Kỳ suốt nhiều năm qua bị chỉ trích là "đào mỏ", moi tiền của bạn trai cũ rồi phản bội anh. Gần đây, người đẹp được minh oan.

Theo Sinchew, sau khi bà Thi Minh - mẹ của Lý Vịnh Hào - qua đời, những mâu thuẫn gia đình kéo dài nhiều năm của nhà họ Lý bất ngờ bị phơi bày. Nhiều dân mạng lên tiếng kêu gọi xin lỗi Dương Tư Kỳ vì năm xưa từng trách lầm cô là kẻ ham tiền, "đào mỏ" rồi bỏ rơi Lý Vịnh Hào.

Dương Tư Kỳ tại sự kiện gần đây. Ảnh: Sinchew.

Hôm 11/5, Dương Tư Kỳ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện, lần đầu trả lời truyền thông về những ồn ào đeo bám suốt nhiều năm qua. "Gần đây tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, ngay cả khi livestream cũng có nhiều người để lại bình luận cổ vũ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, bản thân tôi cũng thấy rất bất ngờ và biết ơn trước những thiện ý này", người đẹp bày tỏ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc được minh oan muộn màng, Dương Tư Kỳ có vẻ ngập ngừng khi chia sẻ: "Đã 15 năm trôi qua rồi, hãy để quá khứ ngủ yên. Đối với những mâu thuẫn nội bộ của nhà họ Lý, tôi xin phép không bình luận. Hy vọng mọi người đừng bàn tán quá mức và hãy dành cho họ một chút không gian riêng".

Người đẹp nhấn mạnh hiện tại, cô không còn bận tâm về chuyện cũ, chỉ nỗ lực làm việc và chăm sóc gia đình. Diễn viên cũng nhấn mạnh sau khi chia tay cũng không còn liên lạc với Lý Vịnh Hào. "Hiện tại ai cũng có gia đình riêng rồi, cầu chúc cho đôi bên đều bình an", Dương Tư Kỳ chia sẻ.

Dương Tư Kỳ và Lý Vịnh Hào thời còn bên nhau. Ảnh: Sinchew.

Dương Tư Kỳ và Lý Vịnh Hào bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Huyết Tiến Hiên Viên. Năm 2011, cả hai đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó. Thời điểm chia tay, cô từng công khai vạch trần nhiều góc khuất của nhà họ Lý. Tuy nhiên, người đẹp lại bị phía nhà họ Lý chỉ trích là kẻ nhiều chuyện.

Việc diễn viên rời bỏ Lý Vịnh Hào cũng khiến dư luận xôn xao bàn tán. Suốt 15 năm, cô bị nhiều người gắn mác là "đào mỏ", "bào tiền" của Lý Vịnh Hào rồi phản bội anh. Danh tiếng của nữ diễn viên xấu đi, kéo theo sự nghiệp cũng xuống dốc kể từ ồn ào này.