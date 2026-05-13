Đạo diễn Dũng 'khùng' đính chính

Nguyễn Quang Dũng lên tiếng sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin anh là đạo diễn dự án phim "Tạm biệt anh Sâu". Anh cảnh báo khán giả về việc đây có thể là dự án lừa đảo.

Trước đó, bài đăng trên fanpage của một dự án phim tên Tạm biệt anh Sâu thông báo tuyển diễn viên online. Trong thông báo có yêu cầu diễn viên cần sức khỏe tốt. Ngoài ra, chỉ những hồ sơ phù hợp với tinh thần nhân vật mới được liên hệ cho vòng casting trực tiếp.

Bài đăng này còn thông tin đạo diễn của phim là Nguyễn Quang Dũng, đơn vị sản xuất là "CJ HK Entertainment Forest Studio" và do nhà rạp CGV phát hành.

Nguyễn Quang Dũng bác bỏ thông tin là đạo diễn của phim Tạm biệt anh Sâu. Ảnh: FBNV.

Tới chiều 12/5, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bác bỏ thông tin anh là đạo diễn của phim điện ảnh trên. Anh cho hay bản thân không liên quan tới dự án Tạm biệt anh Sâu.

"Hôm nay có diễn viên hỏi mình về dự án này để đi casting. Dự án này mình không tham gia. Mình hỏi bên sản xuất CJ HK cũng không biết dự án này", Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Ở bài đăng ngay sau đó, đạo diễn cho hay đã đối chiếu thông tin với các đơn vị phát hành và nhà rạp, nhưng không đơn vị nào biết đến sự tồn tại của dự án điện ảnh mang tên Tạm biệt anh Sâu. Nguyễn Quang Dũng cảnh báo khán giả và đồng nghiệp về việc đây có thể là dự án mang tính chất lừa đảo.

Bài đăng của Nguyễn Quang Dũng hiện thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc các hình thức lừa đảo ngày càng táo tợn.

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là nam đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất có tiếng trong giới phim ảnh. Anh là người đứng sau nhiều bộ phim ăn khách như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ hay Tiệc trăng máu…

Hiện tại, Nguyễn Quang Dũng đang hẹn hò ca sĩ Bùi Lan Hương, kém anh 11 tuổi. Trước đó, anh chưa công khai mối tình nào.