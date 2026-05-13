Phim kinh dị Việt xuất hiện trên báo Mỹ

Tờ Variety đưa tin về "Trấn yểm" - phim mới của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Anh trước đó từng gây ấn tượng qua loạt dự án "Chuyện ma gần nhà", "Kẻ ăn hồn" hay "Cám".

Trong bài báo xuất bản hôm 11/5 (giờ Mỹ), Variety thông tin Skyline Media có trụ sở tại Việt Nam đã mua bản quyền phát hành toàn cầu cho tựa phim kinh dị dân gian The 10th House (tựa Việt: Trấn yểm) do ProductionQ sản xuất. Tác phẩm sẽ được giới thiệu tới các đối tác tại chợ phim Cannes sắp tới.

Dự án hiện trong giai đoạn tiền kỳ, là tác phẩm mới nhất của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân. Trấn yểm khai thác một khía cạnh ít được nhắc tới trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, nơi người ta tin rằng thợ xây nhà sẽ giấu những lời nguyền bí mật bên trong kết cấu công trình.

Bộ phim theo chân một thanh niên bắt đầu ghi lại những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà của mình sau cái chết khó hiểu của cha. Từ đó, anh phát hiện một nghi thức cấm kỵ liên kết căn nhà với chuỗi sự kiện kỳ lạ đang diễn ra nơi đây.

Bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân. Ảnh: Variety.

Trước đó, Chuyện ma gần nhà của hãng ProductionQ từng dẫn đầu phòng vé Việt Nam năm 2022 với tư cách phim kinh dị ăn khách nhất năm, phá kỷ lục doanh thu bán vé ngày đầu và vé đặt trước. Tác phẩm sau đó được phát hành tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời trình chiếu tại Liên hoan phim kỳ ảo quốc tế Gérardmer của Pháp.

Kẻ ăn hồn ra mắt năm 2023 tiếp tục vượt qua thành tích của Chuyện ma gần nhà để trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất thời điểm đó, trước khi được Netflix mua bản quyền phát hành tại Đông Nam Á.

Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân sau đó tiếp tục cho ra mắt Cám, phim kinh dị được chọn vào hạng mục Limelight của Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, bán cho hơn 12 vùng lãnh thổ và hiện là phim kinh dị cổ trang Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử.