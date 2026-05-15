Cát Phượng chia tay bạn trai?

Việc Cát Phượng để trạng thái độc thân trên trang cá nhân, cùng nhiều bài đăng ẩn ý chuyện tình cảm khiến khán giả đặt nghi vấn cô đã chia tay bạn trai Việt kiều.

Thời gian qua, Cát Phượng không có nhiều hoạt động nghệ thuật quá nổi bật. Song, cuộc sống của diễn viên vẫn được khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân với gần 1 triệu người theo dõi của Cát Phượng, dân mạng phát hiện cô đang để trạng thái là "độc thân". Điều này làm dấy lên đồn đoán diễn viên và bạn trai Việt kiều đã chia tay.

Cát Phượng vướng tin đã chia tay bạn trai Việt kiều. Ảnh: FBNV.

Khoảng thời gian qua, Cát Phượng liên tục có nhiều bài đăng nói về chuyện tình cảm, hôn nhân. Ở một bài đăng hôm 13/5, diễn viên chia sẻ về chuyện phụ nữ đơn thân. "Hỡi những phụ nữ đơn thân, đừng bao giờ sợ cô đơn khi vào độ tuổi 40 trở đi, mà hãy sợ sống một cuộc đời không thuộc về mình", Cát Phượng lên tiếng đầy ẩn ý. Dưới phần bình luận, cô chia sẻ thêm: "Thời buổi này không biết ai yêu mình thật đâu".

Trước đó, cô cũng nhiều lần viết về chuyện phụ nữ cần được quan tâm, yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Dịp Valentine (lễ Tình nhân), Cát Phượng còn chia sẻ về việc bản thân đang "ế".

"Ngày tình yêu, ngày ngọt ngào của những cặp tình nhân. Chúc các cặp đang yêu hạnh phúc thật nhiều. Chúc các cặp đã thành vợ chồng thì càng mặn nồng hương vị ngọt đôi môi. Còn những ai ế như mình thì mai sẽ có người yêu", cô dí dỏm viết.

Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu, từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 (nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo) và Giải Mai Vàng 2010 (với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận).

Cô từng có mối tình kéo dài nhiều năm với Kiều Minh Tuấn. Cả hai hẹn hò từ năm 2009 nhưng đến năm 2017 mới công bố. Nữ diễn viên từng khen ngợi bạn trai điềm đạm, chững chạc và trưởng thành. Do đó giữa hai người không có khoảng cách tuổi tác. Sau 12 năm bên nhau, hai nghệ sĩ đường ai nấy đi.

Hồi đầu năm 2025, Cát Phượng từng xác nhận đã mở lòng với một bạn trai Việt kiều. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, cả hai quen nhau qua mạng xã hội và duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi video, tin nhắn do bạn trai sinh sống ở Mỹ.