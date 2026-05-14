Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lùm xùm quanh cái chết của Aaron Carter

  • Thứ năm, 14/5/2026 20:43 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

4 năm sau khi Aaron Carter qua đời, vụ kiện xoay quanh cái chết của anh vẫn chưa khép lại.

Theo TMZ, trước đó, bạn gái cũ của Aaron, Melanie Martin, đã đệ đơn kiện vào tháng 10/2023. Đơn kiện cho rằng cái chết do đuối nước của Aaron bắt nguồn từ việc các bác sĩ, nha sĩ, phòng khám tâm thần và hiệu thuốc đã kê cho anh nhiều loại thuốc khác nhau.

Aaron Carter anh 1

Aaron Carter qua đời ở nhà riêng. Ảnh: Spash News.

Cụ thể, Melanie cáo buộc các bác sĩ đã kê Hydrocodone, Oxycodone và Alprazolam mà không có cơ sở y tế phù hợp, dù biết rõ tình trạng sức khỏe tâm thần và tâm lý bất ổn của Aaron. Phía nguyên đơn cho rằng loại thuốc, liều lượng thuốc cùng tình trạng tâm thần của nam ca sĩ lẽ ra phải là dấu hiệu cảnh báo đối với các chuyên gia y tế liên quan.

Theo tài liệu pháp lý mới mà TMZ có được, một bác sĩ tâm thần và một phòng khám sức khỏe tâm thần bị nêu tên trong vụ kiện đã đạt được thỏa thuận dàn xếp tài chính bí mật vào tháng 4 vừa qua.

Trong khi, Walgreens - một nha sĩ ở Santa Monica và một hiệu thuốc tại Santa Monica cũng bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện ban đầu. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ việc.

Hồi tháng 11/2022, thông tin Aaron Carter qua đời gây chấn động dư luận. Người giúp việc phát hiện nam ca sĩ tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng. Kết luận chính thức cho biết nguyên nhân tử vong là do sử dụng Xanax và hít khí gây nghiện, dẫn đến đuối nước.

Hoàng tử nhạc pop ra đi đột ngột và không để lại di chúc. Do vậy, việc phân chia tài sản của anh hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền bang California. Căn cứ vào luật thừa kế của California, chính quyền sẽ giao toàn bộ tài sản của nam ca sĩ cho con trai vì Aaron chưa kết hôn tại thời điểm qua đời.

Một phần tro cốt của Carter đã được rải xuống quần đảo san hô Florida Keys (bang Florida, Mỹ), để đoàn tụ cùng chị gái quá cố Leslie. Hồi năm 2012, tro cốt của Leslie đã được rải xuống đây. Phần khác sẽ được mẹ nam ca sĩ giữ lại để có thể chôn cất cùng nhau khi bà mất.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Cái kết cho vai nữ chính của Quỳnh Kool

Ở tập 36 "Bước chân vào đời", Thương sau nhiều lần nhận sự giúp đỡ của Lâm vẫn không chấp nhận về bên anh vì còn nhớ người yêu cũ.

18 giờ trước

Bữa tiệc hành động thịnh soạn đang vượt mặt nhiều phim Việt

Bộ phim lấy cảm hứng từ tựa game đối kháng đình đám chiêu đãi khán giả bữa tiệc hành động thịnh soạn. Bí quyết thành công của "Mortal Kombat 2" nằm ở chỗ biết cách chiều lòng fan.

31:1858 hôm qua

Ca sĩ Hàn 34 tuổi ngã lao từ thang cuốn

Ca sĩ Soyou, cựu thành viên nhóm SISTAR, đã phải nhập viện cấp cứu sau khi gặp tai nạn trên thang cuốn trong lúc quay MV.

00:07 13/5/2026

Tử Khiêu

Aaron Carter TMZ đơn kiện

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Đọc tiếp

Cong ty quan ly Miu Le tiep tuc len tieng hinh anh

Công ty quản lý Miu Lê tiếp tục lên tiếng

4 giờ trước 00:01 15/5/2026

0

Đơn vị quản lý Miu Lê lên tiếng xin lỗi khán giả, nhà sản xuất. Theo công ty, nữ ca sĩ đã phạm sai lầm rất lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý