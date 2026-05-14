Lùm xùm quanh cái chết của Aaron Carter

4 năm sau khi Aaron Carter qua đời, vụ kiện xoay quanh cái chết của anh vẫn chưa khép lại.

Theo TMZ, trước đó, bạn gái cũ của Aaron, Melanie Martin, đã đệ đơn kiện vào tháng 10/2023. Đơn kiện cho rằng cái chết do đuối nước của Aaron bắt nguồn từ việc các bác sĩ, nha sĩ, phòng khám tâm thần và hiệu thuốc đã kê cho anh nhiều loại thuốc khác nhau.

Aaron Carter qua đời ở nhà riêng. Ảnh: Spash News.

Cụ thể, Melanie cáo buộc các bác sĩ đã kê Hydrocodone, Oxycodone và Alprazolam mà không có cơ sở y tế phù hợp, dù biết rõ tình trạng sức khỏe tâm thần và tâm lý bất ổn của Aaron. Phía nguyên đơn cho rằng loại thuốc, liều lượng thuốc cùng tình trạng tâm thần của nam ca sĩ lẽ ra phải là dấu hiệu cảnh báo đối với các chuyên gia y tế liên quan.

Theo tài liệu pháp lý mới mà TMZ có được, một bác sĩ tâm thần và một phòng khám sức khỏe tâm thần bị nêu tên trong vụ kiện đã đạt được thỏa thuận dàn xếp tài chính bí mật vào tháng 4 vừa qua.

Trong khi, Walgreens - một nha sĩ ở Santa Monica và một hiệu thuốc tại Santa Monica cũng bị nêu tên là bị đơn trong vụ kiện ban đầu. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ việc.

Hồi tháng 11/2022, thông tin Aaron Carter qua đời gây chấn động dư luận. Người giúp việc phát hiện nam ca sĩ tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng. Kết luận chính thức cho biết nguyên nhân tử vong là do sử dụng Xanax và hít khí gây nghiện, dẫn đến đuối nước.

Hoàng tử nhạc pop ra đi đột ngột và không để lại di chúc. Do vậy, việc phân chia tài sản của anh hoàn toàn phụ thuộc vào chính quyền bang California. Căn cứ vào luật thừa kế của California, chính quyền sẽ giao toàn bộ tài sản của nam ca sĩ cho con trai vì Aaron chưa kết hôn tại thời điểm qua đời.

Một phần tro cốt của Carter đã được rải xuống quần đảo san hô Florida Keys (bang Florida, Mỹ), để đoàn tụ cùng chị gái quá cố Leslie. Hồi năm 2012, tro cốt của Leslie đã được rải xuống đây. Phần khác sẽ được mẹ nam ca sĩ giữ lại để có thể chôn cất cùng nhau khi bà mất.