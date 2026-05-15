Phim của Quỳnh Thy gây bàn tán khắp MXH

"Một thời ta đã yêu" có Quỳnh Thy, Quốc Trường đóng chính vấp phản ứng trái chiều sau khi ra mắt.

Một thời ta đã yêu mở bán suất chiếu sớm từ 14/5. Sau những suất chiếu đầu tiên, tác phẩm đang nhận về những luồng phản hồi trái chiều. Trên mạng xã hội, một số trích đoạn trong phim được chia sẻ, gây ra tranh luận.

Một trong số đó là cảnh nữ chính Quỳnh (Quỳnh Thy) nhìn thấy bông hoa đẹp ở vách núi và khen "Bông đẹp quá kìa!". Toàn (Quốc Trường) sau đó chủ động đề nghị trèo xuống vách núi hái hoa tặng bạn gái. Trong quá trình này, Toàn bị Bảo (Phát Đạt) hãm hại, gạt tay khiến anh rơi xuống vực.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng từ ý tưởng kịch bản, lời thoại cho tới diễn xuất của dàn diễn viên đều gượng gạo, kém thuyết phục. Ngoài ra, màu sắc khung hình cho tới kỹ thuật quay phim cũng bị cho là cũ kỹ, không bắt kịp thị hiếu khán giả hiện đại.

"Màu phim xấu, góc quay xấu", "Bông hoa mọc đầy đường mà lại phải kéo nhau ra vách núi để hái", "Không đọc bình luận còn tưởng là clip AI làm cho vui", "Chat GPT cũng không viết thoại kiểu này", "Sao Quốc Trường chọn kịch bản kỳ quặc vậy"... là một số nhận xét của người xem.

Bên cạnh đó, cũng có một số luồng ý kiến tỏ ra thông cảm, kêu gọi dân mạng không nên quá khắt khe với phim. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một trích đoạn của bộ phim.

Trong ngày mở bán suất chiếu sớm, Một thời ta đã yêu thu hơn 150 triệu đồng, trên khoảng 300 suất chiếu. Đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chưa tạo được sức hút ngoài rạp, thậm chí không lọt vào top 10 bảng tổng sắp phòng vé, theo Box Office Vietnam.

Với những chỉ số hiện tại, Một thời ta đã yêu đối diện với nhiều thách thức trong giai đoạn chào sân. Điều này đòi hỏi ê-kíp truyền thông phải thay đổi chiến lược quảng bá, phát hành phù hợp, giúp tác phẩm có khả năng tiếp cận và thu hút nhiều khán giả hơn.