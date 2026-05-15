Britney Spears gây náo loạn ở nhà hàng

Công chúa nhạc pop bị cho là đã gây ra cảnh náo loạn khi dùng bữa cùng hai người bạn, tại một nhà hàng ở Los Angeles vào tối 13/5.

Các nguồn tin nói với TMZ rằng ngôi sao nhạc pop "liên tục lớn tiếng, la hét và thậm chí bắt chước tiếng chó sủa" khi dùng bữa tại nhà hàng Blue Dog Tavern ở Sherman Oaks.

Britney Spearz gây náo loạn nhà hàng với nhiều biểu hiện được cho là bất thường. Ảnh: TMZ.

Theo Page Six, Britney Spears xuất hiện tại nhà hàng cùng một người đàn ông và một phụ nữ. Cô được cho là đã châm thuốc lá gần cửa ra vào, khiến nhân viên phải đề nghị người đàn ông đi cùng Britney bảo cô dập thuốc.

Trong lúc ngồi ăn, Spears đã đút đồ ăn cho người đàn ông đi cùng và nói rằng: “Em yêu anh”. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết không rõ nữ ca sĩ có thật sự nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn.

Theo lời nhân chứng, đến cuối bữa tối, bàn ăn của công chúa nhạc pop bừa bộn, "trông như thể có một đứa trẻ mới ngồi đó". Nguồn tin cho hay sau khi gây náo loạn, Britney Spears đã được đội ngũ an ninh đưa về nhà.

Phía Britney vừa lên tiếng về những thông tin gây xôn xao trên. "Chuyện này hoàn toàn bị thổi phồng quá mức. Britney đang dùng bữa tối với trợ lý và vệ sĩ của cô ấy. Cô ấy đơn giản chỉ đang kể lại câu chuyện về việc con chó của mình sủa vào những người hàng xóm", đại diện của nữ ca sĩ giải thích.

Người này cũng khẳng định cô không dùng dao để đe dọa bất kỳ ai tại nhà hàng, cho hay nữ ca sĩ chỉ dùng nó để cắt hamburger.

Nữ ca sĩ liên tục khiến fan lo lắng vì những biểu hiện bất ổn. Ảnh: IGNV.

Trước đó, Britney bị bắt vào ngày 4/3 sau khi bị phát hiện lái xe với tốc độ cao và có dấu hiệu mất kiểm soát. Sau vụ việc, đại diện của cô cho biết nữ ca sĩ đã tự nguyện vào cơ sở cai nghiện trong tháng 4 và cam kết tuân thủ pháp luật.

Theo The Hollywood Reporter, Britney Spears đã chính thức nhận tội lái xe bất cẩn trong vụ việc liên quan đến cáo buộc DUI (lái xe dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích). Theo thỏa thuận nhận tội, nữ ca sĩ sẽ không phải thi hành án tù mà chịu 12 tháng quản chế.