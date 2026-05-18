Cú sốc với Ngọc Trinh

Nếu “Chị chị em em 2” và “Chị dâu” giúp Ngọc Trinh vào danh sách diễn viên trăm tỷ, thì dự án mới nhất “Thẩm mỹ viện âm phủ” đưa cô trở lại mặt đất.

Thẩm mỹ viện âm phủ chứng kiến Ngọc Trinh trở lại với vai trò nữ chính điện ảnh. Trong phim, cô vào vai Thanh, một bác sĩ phẫu thuật có tay nghề giỏi dù tuổi đời còn khá trẻ. Vì ưu tiên sự nghiệp, Thanh từ chối lời cầu hôn của bạn trai.

Bi kịch xảy ra khi người yêu cô gặp tai nạn. Để có đủ tiền cho ca phẫu thuật, Thanh chấp nhận lời đề nghị từ người đàn bà bí ẩn tên Xuân (Xuân Lan), đến làm việc tại một thẩm mỹ viện hẻo lánh, nơi chỉ dành cho những khách hàng V.I.P. Tại đây, Thanh được giao nhiệm vụ thực hiện ca phẫu thuật cho cô gái trẻ bị kẻ xấu hãm hại rồi hủy mất gương mặt.

Kể từ giây phút này, những sự kiện kỳ lạ cứ liên tục vây quanh. Thanh không hay biết bản thân là con mồi trong một âm mưu tàn độc đã được bà Xuân âm thầm giăng sẵn.

Vai diễn đáng quên

4 năm sau thành công của Chị chị em em 2, Ngọc Trinh mới trở lại trong vai trò nữ chính điện ảnh. Lần này, người đẹp bắt tay đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng trong một dự án mang màu sắc kinh dị. Trước đó, Ngọc Trinh đã có kinh nghiệm đóng dòng phim này, với Duyên ma - tác phẩm mà thời điểm đó bị cả khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá là thảm họa.

Trở lại với Thẩm mỹ viện âm phủ, phim có ý tưởng khá thú vị khi khai thác chất liệu kinh dị là nỗi ám ảnh sắc đẹp, thứ cạm bẫy dễ dàng mời gọi những linh hồn lạc lối tới dòng suy nghĩ, hành động cực đoan. Đáng tiếc là cách kể chuyện chưa tận dụng lợi thế ban đầu đó.

Phim mở ra bằng tình huống cô bác sĩ trẻ bị ràng buộc tới một nơi hẻo lánh, biệt lập với không gian bên ngoài - cách đặt vấn đề đã cũ kỹ, công thức tới sáo mòn của dòng phim kinh dị.

Chẳng riêng cách đặt vấn đề cũ kỹ. Vai diễn của Ngọc Trinh cũng không phải ngoại lệ.

Ngọc Trinh vào vai chính trong phim.

Thanh hiện lên mơ hồ, nhàm chán đến mức vai trò của cô ở vị trí trung tâm trở thành lỗ hổng trong kịch bản. Tính cách, cuộc sống và số phận của cô bác sĩ trẻ chỉ được giới thiệu qua vài lời thoại sơ sài đến đáng thương. Khó thể đồng cảm lý do cô trở thành bác sĩ thẩm mỹ, cho tới quyết định nghe theo lời một người đàn bà lạ mặt để tới một nơi hoang vu, lắm chuyện kỳ dị.

Không có bất kỳ khoảnh khắc hay chi tiết nào trong Thẩm mỹ viện âm phủ khiến khán giả tin Thanh là một bác sĩ giỏi, như bộ phim tự giới thiệu. Thậm chí, nếu không khoác lên mình chiếc áo blouse, người xem khó thể nhận biết Thanh là một bác sĩ. Từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng, cách phản ứng, giao tiếp... nhân vật hiện lên ngơ ngác, mờ mịt, không mang lại cảm giác thông minh, sắc bén thường thấy ở một người có tay nghề cao, lại chú trọng sự nghiệp hơn cả tình yêu.

Sự phi lý ở Thanh càng lộ rõ trong những cảnh phim kinh dị. Kể từ khi đến nơi làm việc mới, thứ cô thường xuyên đối đầu là những hiện tượng ma quỷ. Thế mà một cô gái lý trí như Thanh lại không rời đi, chấp nhận ở lại vì tin tưởng lời của người phụ nữ lạ mặt, dù ngay trước đó vừa chứng kiến bà ta thực hiện những nghi thức tâm linh bí ẩn.

Đây cũng là lúc Ngọc Trinh cho thấy sự thiếu hụt trong kỹ thuật diễn xuất. Nét diễn của cô đơn điệu, bản năng, nặng tính minh họa. Hàng chục cảnh jump-scare dồn dập “tra tấn” khán giả bằng biểu cảm trợn mắt, cùng âm thanh la hét chói tai của diễn viên. Ngọc Trinh giữ gương mặt đó suốt phân nửa thời lượng phim như một hình thức biểu hiện nỗi sợ. Cô chưa thuyết phục được người xem tin vào đường dây tâm lý nhân vật, từ khi hoang mang, bất ngờ, tới lúc sợ hãi, lo lắng và cuối cùng là hoảng loạn, quẫn trí, tuyệt vọng đều không có sự thay đổi.

Điểm yếu của Ngọc Trinh

Các vai diễn của Ngọc Trinh những năm qua có biên độ khá lớn. Nhưng cách cô thể hiện lại hoàn toàn trái ngược.

Ngọc Trinh chưa có nhiều cải thiện về đài từ.

Từ cô nàng mồ côi có năng lực nhìn thấy linh hồn của Duyên ma, cô gái điếm lắm tham vọng trong Chị chị em em 2 cho tới vai bác sĩ tri thức ở Thẩm mỹ viện âm phủ, nếu không phải nhờ phục trang và thông tin trong lời thoại, thì có lẽ khán giả khó phân biệt nổi.

Nói vậy để thấy Ngọc Trinh mang một kiểu diễn xuất bản năng qua hầu hết dự án cô tham gia. Người đẹp sở hữu ngoại hình sáng, nhưng thiếu sự tìm tòi, đào sâu bản chất lẫn thân phận nhân vật, để tìm ra cách khắc họa vai diễn sao cho chân thực, cho thuyết phục.

Một trong những hạn chế lớn nhất của Ngọc Trinh nằm ở đài từ. Cô thoại thiếu cảm xúc, màu giọng chưa đủ hấp dẫn, sinh động. Cách nhả thoại kiểu đọc thuộc kịch bản của người đẹp gần như thiếu chuyển dịch qua nhiều năm, nhiều kiểu nhân vật. Người xem khó cảm nhận được sự vui vẻ, hồn nhiên hay giận dữ, hoảng sợ trong cách cô nhả thoại.

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng loay hoay trong việc tung hứng, bắt nhịp với bạn diễn.

Thẩm mỹ viện âm phủ là lần đầu tiên cô đóng cặp mỹ nam Lê Xuân Tiền (vai Thuận). Tên tuổi hai diễn viên không mang đến bộ đôi đẹp trên màn ảnh rộng, mà kết quả hoàn toàn trái ngược.

Mối quan hệ giữa Thanh và Thuận được xây dựng qua những tình huống ngớ ngẩn khó chấp nhận. Phim khẳng định họ yêu nhau sâu đậm, chỉ là chưa thể đến bên nhau vì lựa chọn sự nghiệp của Thanh. Nhưng chemistry giữa Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền gần như không có. Những đoạn đối thoại tình cảm của cặp đôi sến súa, gượng gạo, như hai người lạ bị ép đóng cảnh lãng mạn.

Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn ở Ngọc Trinh khi bạn diễn của cô diễn đơ và thoại vô hồn chẳng kém. Cũng vì thế mà một vài cảnh quay nóng bỏng như khi hai người trao nhau nụ hôn bỗng trở nên sống sượng vì trước đó tình yêu thiếu thử thách và sự bồi đắp. Mặt khác, kịch bản vô lý với nhiều lỗ hổng khiến cho mỗi quan hệ của Thanh, Thuận trở thành một màn kịch sắp đặt gây mệt mỏi.

Phim mới của Ngọc Trinh đang đối diện nguy cơ thua lỗ.

Đến lúc này, điều quan trọng với người xem không phải việc họ còn đến được với nhau không, mà là khi nào chuyện phim kết thúc.

Từ thời điểm thử sức với điện ảnh bằng Vòng eo 56 - dự án gần như được “đo ni đóng giày” cho chính cuộc đời mình, cho tới nay, Ngọc Trinh không còn là tân binh khi đã dắt túi gần 10 tác phẩm. Thế nhưng người đẹp vẫn luôn gây tranh cãi vì khả năng nhập vai chưa ấn tượng, Trong phần lớn dự án, Ngọc Trinh thường được nhớ tới nhờ ngoại hình nổi bật hơn là tài năng diễn xuất. Đây là tín hiệu báo động với một diễn viên đã có chục năm làm nghề.

Trở lại với Thẩm mỹ viện âm phủ, sau hơn một tuần chiếu rạp, tác phẩm chỉ kịp thu 12 tỷ đồng - con số gần như phản ánh trung thực chất lượng phim. Với tình thế hiện tại, khả năng ê-kíp đối diện nguy cơ thua lỗ là khá cao. Kết quả này kéo Ngọc Trinh trở về mặt đất, cũng là tín hiệu thức tỉnh người đẹp cần nghiêm túc với việc cải thiện diễn xuất, thay vì chỉ nhờ cậy tên tuổi để bán vé.