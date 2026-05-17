Những chiến binh khét tiếng của 'Mortal Kombat'

Một trong hai nhân vật trung tâm của hậu truyện Mortal Kombat là Johnny Cage, do Karl Urban thủ vai. Johnny Cage vốn là ngôi sao hành động Hollywood kiêu ngạo nhưng nay đã hết thời, phải chật vật níu giữ hào quang. Không sở hữu kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ hay năng lực đặc biệt, Johnny bất ngờ thay lại được lựa chọn là một trong các chiến binh của Địa giới trong cuộc chiến sinh tử.
Adeline Rudolph vào vai công chúa Kitana, một trong những nhân vật biểu tượng của thương hiệu Mortal Kombat. Kitana xuất thân từ Ngoại giới, nhưng bất mãn và âm mưu chống lại chế độ thống trị tàn bạo của Shao Kahn. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, nhân vật nổi tiếng với cặp quạt thép sắc bén có thể dùng như vũ khí chết người khi chiến đấu.
Đại diện của phe phản diện, Shao Kahn, do Martyn Ford đảm nhận. Trong cốt truyện Mortal Kombat, Shao Kahn là bạo chúa của Ngoại giới, người đã kết liễu cha ruột của Kitana và chiếm quyền làm quốc vương. Sở hữu sức mạnh thể chất khổng lồ và tham vọng chinh phục Địa giới, gã đồ tể có âm mưu đánh cắp sức mạnh của thần Raiden để đạt được sự bất tử. Với chiếc chiến chùy khổng lồ và ngón đòn kết liễu tàn bạo, Shao Kahn được xem là một trong những phản diện mạnh nhất toàn thương hiệu.
Hiroyuki Sanada tiếp tục trở lại với vai Hanzo Hasashi, hay còn gọi là Scorpion. Đây là chiến binh ninja huyền thoại bị sát hại rồi hồi sinh từ địa ngục để báo thù. Scorpion nổi tiếng với khả năng điều khiển lửa địa ngục. Trong phim mới, nhân vật được khai thác sâu hơn về bi kịch gia đình cũng như mối quan hệ định mệnh với Sub-Zero. Hiroyuki Sanada được đánh giá là một trong những linh hồn của loạt phim nhờ khả năng võ thuật và khí chất samurai rất thuyết phục.
Đối thủ lớn nhất của Scorpion là Bi-Han do Joe Taslim thủ vai. Sau các sự kiện phần đầu, Bi-Han được hé lộ sẽ trở thành Noob Saibot - chiến binh bóng tối mang năng lực hắc ám nổi tiếng trong game. Ban đầu, Bi-Han là sát thủ thuộc bang Lin Kuei với khả năng điều khiển băng giá cực mạnh. Joe Taslim tiếp tục tự thực hiện nhiều cảnh hành động phức tạp, giúp các trận chiến trong phim giữ được cảm giác võ thuật chân thực thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào CGI.
Ludi Lin trở lại với vai Liu Kang - chiến binh được xem là “trái tim” của Địa giới. Trong nguyên tác, Liu Kang là đệ tử của thần Raiden, sở hữu các đòn võ tốc độ cao và khả năng điều khiển lửa. Anh thường được xem là nhà vô địch chính thức của giải đấu Mortal Kombat. Trong phim, Liu Kang có một trận chiến nảy lửa đầy cảm xúc với đồng đội cũ, nay là đối thủ Kung Lao.
