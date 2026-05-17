Những chiến binh khét tiếng của 'Mortal Kombat'

Hiroyuki Sanada tiếp tục trở lại với vai Hanzo Hasashi, hay còn gọi là Scorpion. Đây là chiến binh ninja huyền thoại bị sát hại rồi hồi sinh từ địa ngục để báo thù. Scorpion nổi tiếng với khả năng điều khiển lửa địa ngục. Trong phim mới, nhân vật được khai thác sâu hơn về bi kịch gia đình cũng như mối quan hệ định mệnh với Sub-Zero. Hiroyuki Sanada được đánh giá là một trong những linh hồn của loạt phim nhờ khả năng võ thuật và khí chất samurai rất thuyết phục.