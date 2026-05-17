Chân dung 'yêu nữ' làm điên đảo phòng vé

The Devil Wears Prada 2 đang là cái tên gây sốt phòng vé toàn cầu, với doanh thu xấp xỉ 440 triệu USD với chưa đầy 2 tuần chiếu. Trở lại sau 2 thập kỷ, bộ phim về những "yêu nữ" của ngành thời trang tiếp tục mang đến câu chuyện hấp dẫn, đặc biệt là góc nhìn thú vị xoay quanh nhân vật biểu tượng Miranda Priestly, do Meryl Streep thủ vai.

Vị tổng biên tập quyền lực nay không còn đối đầu với những cô trợ lý vụng về. Thứ bà phải đối đầu là TikTok, AI và sự suy giảm ảnh hưởng của báo in. Quyền lực của Miranda không biến mất hoàn toàn, nhưng cũng không còn tuyệt đối như trước. Hậu truyện The Devil Wears Prada phản ánh rõ cảm giác của một thế hệ biên tập viên truyền thống đang phải thích nghi với thời đại mà xu hướng có thể được tạo ra chỉ từ một video ngắn trên mạng xã hội.

Ở tuổi 76, Meryl Streep vẫn có màn trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc trong vai diễn mang tính biểu tượng. Bà không còn xây dựng một Miranda hoàn toàn lạnh lùng, có phần khắc nghiệt với cấp dưới. Vị tổng biên tập tạp chí thời trang nay ít bùng nổ hơn và cũng cô độc hơn. Cái hay trong diễn xuất của Streep nằm ở sự tiết chế trong ánh mắt, khoảng lặng và cảm giác mệt mỏi của một người hiểu rằng thế giới từng thuộc về mình đang thay đổi quá nhanh.

Với bộ phim mới nhất, Meryl Streep được cho là đã chủ động giảm cát-sê của mình xuống còn 12,5 triệu USD để hai bạn diễn được tăng lương. Song, bà còn được hưởng một khoản phần trăm lợi nhuận từ doanh thu phòng vé của phim. Theo ước tính, minh tinh 76 tuổi có thể dắt túi 20 triệu USD cho vai diễn này.

Màn tái xuất của Meryl Streep trong vai Miranda Priestly cũng khiến giới mộ điệu xôn xao bàn luận. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả tôn vinh bà là diễn viên xuất sắc của Hollywood. Điều này là khó phủ nhận khi minh tinh sinh năm 1949 từng 3 lần đoạt tượng vàng Oscar, minh chứng cho sự công nhận của giới hàn lâm về tài năng nghệ thuật xuất chúng của bà.

Từ những Defending Your Life, The Deer Hunter, Little Women cho đến The Bridges of Madison County hay The Post và cả The Devil wears Prada, nữ diễn viên gạo cội đã chứng minh bản lĩnh và tài năng biến hóa đầy ấn tượng trong những vai diễn mang màu sắc đa dạng.

Ở tuổi 76, ngôi sao điện ảnh vẫn đầy năng lượng và bền bỉ với nghề. Sắp tới, khán giả tiếp tục được gặp bà với vai huyền thoại âm nhạc Joni Mitchell, trong bộ phim tiểu sử của đạo diễn Cameron Crowe.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.