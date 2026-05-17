Đạo diễn Dũng 'Khùng' là giám khảo cuộc thi phim

Chiều 16/5, lễ phát động mùa 3 Cuộc thi Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 đã được diễn ra. Đây là dự án hướng tới tìm kiếm và tôn vinh tài năng trẻ điện ảnh Việt.

Chiều 16/5, lễ phát động mùa 3 Cuộc thi Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 diễn ra tại Trường ĐH Văn Lang. Đây là dự án do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và sự hỗ trợ của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Lễ phát động mùa 3 đi kèm tọa đàm điện ảnh với chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt.

Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam; đạo diễn Hàm Trần; diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; cùng ông Lê Văn Thái - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM. Buổi tọa đàm tập trung phân tích xu hướng điện ảnh trong nước, hệ sinh thái làm phim và cơ hội, thách thức cho thế hệ nhà làm phim trẻ.

Hội đồng giám khảo cuộc thi Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng Vietnamese không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa tên tuổi những nhà làm phim trẻ đến đông đảo công chúng, giúp họ có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi. Thực tế qua các mùa tổ chức, chúng tôi vui mừng chứng kiến nhiều bạn trẻ tiếp tục khẳng định tài năng và vững vàng bước tới trên con đường nghề nghiệp".

Ở mùa 3 của Vietnamese 2026, đối tượng tham dự là những thí sinh từ 15 tuổi trở lên, gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Các tác phẩm dự thi là phim ngắn tối đa 30 phút, thuộc các chủ đề được luật Điện ảnh cho phép, và phải do chính thí sinh thực hiện, không chấp nhận phim tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

TS. Ngô Phương Lan tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch hội đồng giám khảo, cùng đạo diễn Hàm Trần, diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà báo Lâm Hiếu Dũng. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 16/5-11/7.