Nữ chính phim Việt: Yếu hay thiếu?

|Phim Việt gần nhất đang trình làng ngoài rạp là Thẩm mỹ viện âm phủ (Nguyễn Hữu Hoàng). Ở dự án kinh dị, Ngọc Trinh được nam đạo diễn chọn làm nữ chính. Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh, một bác sĩ trẻ có tay nghề giỏi. Để cứu bạn trai bị hôn mê, Thanh chấp nhận làm việc cho Xuân (Xuân Lan) tại một thẩm mỹ viện hẻo lánh, nơi chỉ dành cho khách V.I.P. Được ưu ái nhiều đất diễn, song màn thể hiện của Ngọc Trinh trong phim quá tẻ nhạt và lộ nhiều hạn chế. Ở những phân đoạn cần chiều sâu tâm lý, Ngọc Trinh thể hiện non nớt, với biểu cảm trợn mắt, cau có hoặc la hét nặng tính biểu diễn. Giữa cô và bạn diễn Lê Xuân Tiền cũng không tạo ra chemistry dù vào vai một cặp yêu nhau. Bên cạnh đó, việc Ngọc Trinh luôn xuất hiện với gương mặt đầy son phấn từ đầu đến cuối, ngay cả lúc đi ngủ hay khi vừa thức dậy, cũng vấp ý kiến trái chiều.
Trong lần đầu được giao vai nữ chính ở dự án điện ảnh Trùm Sò (Đức Thịnh), Mai Phương - người được biết đến với danh xưng hoa hậu, ca sĩ - cũng tỏ ra non nớt. Người đẹp diễn gượng gạo, thoại đơn điệu, không thể hiện tốt các biểu cảm tâm lý nhân vật. Một số cảnh tình cảm với Trùm Sò (Đức Thịnh), Mai Phương diễn mờ nhạt, không để lại ấn tượng. Điểm sáng duy nhất là một số phân đoạn hành động. Hạn chế của Mai Phương một phần xuất phát từ kịch bản nghèo nàn và cách xây dựng nhân vật lỏng lẻo, thiếu chiều sâu của đạo diễn. Bộ phim chạm ngõ điện ảnh của Mai Phương thất bại phòng vé, với doanh thu hơn 16 tỷ đồng.
Minh Anh hiện là nữ chính được "lăng xê" nhất hiện tại. Từ đầu năm đến nay, cô góp mặt trong hai phim trên trăm tỷ, gồm Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) - 110 tỷ đồng và Phí Phông (Đỗ Quốc Trung) - hơn 192 tỷ đồng. Trong bộ phim gần nhất của Đỗ Quốc Trung, Minh Anh đảm nhận vai Dương - một pháp sư tập sự cùng với anh trai Còn (Kiều Minh Tuấn) trên hành trình đến một bản làng vùng cao tìm mẹ, sau khi hay tin bà lâm nguy vì một nghi thức tâm linh gặp biến cố. Dương còn sở hữu một năng lực đặc biệt khi che mắt trái sẽ nhìn được những điều đang xảy ra ở hiện tại mà người thường không thể biết. Diễn xuất của Minh Anh trong phim dừng lại ở mức tròn vai, song đài từ lộ hạn chế.
Gương mặt điện ảnh mới của năm 2026 gọi tên Pháo. Cô đảm nhận nữ chính phim Thỏ ơi của Trấn Thành. Trong dự án chiếu Tết, cô vào vai một cô gái yêu điên cuồng, bị những gã đàn ông thao túng và lợi dụng tình cảm. Diễn xuất của Pháo chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Ở những cảnh đòi hỏi sắc thái tâm lý phức tạp, Pháo tỏ ra loay hoay, thể hiện kém thuyết phục. Một số phân đoạn, cô lộ hạn chế về biểu cảm, đài từ.
Thiên Ân có vai nữ chính đầu tiên trong dự án tình cảm, lãng mạn đến từ Lê Thiện Viễn. Tác phẩm Hẹn em ngày nhật thực là hiện tượng phòng vé của phim Việt tháng 4. Khi mới công bố dự án, phim không được chú ý nhiều song sau đó, dự án tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt, 3 tuần liên tiếp giữ vị thế đầu bảng tổng sắp rạp Việt. Diễn xuất của Thiên An nhận nhiều đánh giá tích cực. Cô và nam chính Hữu Khương tạo ra chemistry cần thiết, thu hút khán giả. Dù vậy, đài từ của Thiên Ân vẫn kém tự nhiên, cần cải thiện ở các dự án sau.
Lyly cũng có màn "debut" điện ảnh với Thỏ ơi của Trấn Thành. Ở dự án này, Lyly hóa thân Hải Linh, nghệ danh Chị Bờ Vai, là MC nổi tiếng của một show tư vấn tình cảm đang ăn khách. Nhân vật của Lyly có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, từ hạnh phúc cho tới đau khổ, hoài nghi, trăn trở, tự trách bản thân rồi khủng hoảng và suy sụp. Dù vậy, Lyly chưa bộc lộ hết sắc thái, tâm lý nhân vật. Chemistry giữa cô và bạn diễn Vĩnh Đam thiếu ăn ý, gượng gạo.
Trong số dàn nữ chính phim Việt hiện tại, Phương Anh Đào là diễn viên giữ được phong độ về diễn xuất. Sau Mai, cô tiếp tục có phim trăm tỷ với Báu vật trời cho. Tuy nhiên, vai diễn được nhận xét không quá ấn tượng. Kịch bản dàn trải và thiếu chiều sâu tâm lý khiến nữ diễn viên không có nhiều không gian thể hiện. Trước những ý kiến trái chiều, Phương Anh Đào cho biết bản thân cô hài lòng với dự án này, không còn gì tiếc nuối.
Uyển Ân cũng là gương mặt được nhiều nhà làm phim ưu ái lựa chọn. Gần nhất, cô hiện diện trong phim đầu tay của Trần Minh Hiền. Uyển Ân cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất và nỗ lực thay đổi để phù hợp với nhân vật. Dù vậy, Nhà mình đi thôi không được chú ý ở rạp Việt, doanh thu ảm đạm, dẫn tới, vai diễn của Uyển Ân cũng trở nên mờ nhạt. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai liên tiếp một dự án có Uyển Ân tham gia rơi vào cảnh thua lỗ tại phòng vé.
