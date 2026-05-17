Nữ chính phim Việt: Yếu hay thiếu?

Minh Anh hiện là nữ chính được "lăng xê" nhất hiện tại. Từ đầu năm đến nay, cô góp mặt trong hai phim trên trăm tỷ, gồm Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) - 110 tỷ đồng và Phí Phông (Đỗ Quốc Trung) - hơn 192 tỷ đồng . Trong bộ phim gần nhất của Đỗ Quốc Trung, Minh Anh đảm nhận vai Dương - một pháp sư tập sự cùng với anh trai Còn (Kiều Minh Tuấn) trên hành trình đến một bản làng vùng cao tìm mẹ, sau khi hay tin bà lâm nguy vì một nghi thức tâm linh gặp biến cố. Dương còn sở hữu một năng lực đặc biệt khi che mắt trái sẽ nhìn được những điều đang xảy ra ở hiện tại mà người thường không thể biết. Diễn xuất của Minh Anh trong phim dừng lại ở mức tròn vai, song đài từ lộ hạn chế.