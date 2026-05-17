Toàn cảnh vụ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, cô bị bắt quả tang sử dụng ma túy ở Hải Phòng.

Tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông tin nói trên tiếp tục gây chấn động showbiz Việt. Ít ngày trước, Miu Lê cùng Vũ Khương An và Trần Minh Trang, bị xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin vụ bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Theo đó, vào ngày 10/5, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm 6 đối tượng gồm Trần Đức Phong (SN 1991, trú TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, trú TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP.HCM, là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP.HCM).có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đều được xác định dương tính với ma túy.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Đến ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố bị can đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng.

Tối cùng ngày, công ty quản lý của Miu Lê đưa ra thông báo chính thức. Phía công ty cho biết sẽ cùng Miu Lê tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

"KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là sai lầm rất lớn, đi ngược chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động tiêu cực. Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành tấm gương không tốt, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Miu Lê xấu hổ và ân hận vì điều đó", công ty quản lý bày tỏ.

Thay mặt Miu Lê, KIM Entertainment gửi lời xin lỗi đến khán giả, các đối tác, nhà sản xuất… Công ty này cho biết sẽ đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng.

"Đây là bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi", KIM Entertainment nhấn mạnh.

Tối 16/5, phía công ty quản lý Miu Lê tiếp tục có động thái sau thông tin ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam.

"Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc hiện tại, KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: KIM Entertainment luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào", theo KIM Entertainment.

Phía công ty nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, luật sư Diệp Năng Bình cho biết quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các hành vi liên quan đến ma túy như sử dụng trái phép, tàng trữ hay mua bán trái phép chất ma túy đều bị nghiêm cấm, xử lý rất nghiêm khắc.

Nếu có hành vi tổ chức sử dụng ma túy có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2025. Mức hình phạt thấp nhất là 3 năm tù giam và cao nhất lên đến 20 năm tù giam hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Loạt nghệ sĩ Việt từng bị khởi tố vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước Miu Lê, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng của showbiz Việt cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần nhất, vụ việc gây chấn động trong năm 2024 phải kể đến là Chi Dân và An Tây. Vào tháng 11/2024, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt giam người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 2/4, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023. Trong đó, bị can Chi Dân bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can An Tây bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào năm 2022, diễn viên Hữu Tín vướng bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi bị công an phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận 8, TP.HCM.

Đến tháng 11 cùng năm, Viện KSND quận 8 (TP.HCM) hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND quận 8 đối với Hữu Tín về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng 4/2023, Hữu Tín nhận mức án 7,5 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.