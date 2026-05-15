Phía Tóc Tiên lên tiếng về tin hẹn hò Trần Ngọc Vàng

  • Thứ sáu, 15/5/2026 22:05 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau tiệc sinh nhật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vướng tin hẹn hò vì loạt hình ảnh tình tứ. Mới đây, phía nữ ca sĩ có động thái phủ nhận thông tin trên.

Tóc Tiên vừa tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 37. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Văn Mai Hương, Quốc Anh, Trần Ngọc Vàng, Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh... Đáng chú ý, nữ ca sĩ có nhiều khoảnh khắc thân thiết, tình tứ bên đàn em Trần Ngọc Vàng trong suốt tiệc sinh nhật.

Sau đó, dân mạng đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Thậm chí, từ khóa "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bất ngờ lên hot search trên một số nền tảng mạng xã hội.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vướng tin hẹn hò sau những khoảnh khắc tình tứ ở tiệc sinh nhật. Ảnh: FBNV.

Đến chiều 15/5, phía Tóc Tiên có động thái phủ nhận. Trong bài đăng mới nhất, ca sĩ đăng tải loạt ảnh, chia sẻ đây là bữa tiệc sinh nhật độc thân đầu tiên của cô.

Ngoài ra, quản lý của Tóc Tiên cũng có bài đăng và cho biết Trần Ngọc Vàng chỉ là một khách mời trong bữa tiệc. Nam diễn viên là người đã chụp lại toàn bộ hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Tóc Tiên xác nhận ly hôn với nhà sản xuất Touliver vào tháng 1, khép lại mối quan hệ kéo dài nhiều năm. Trước đó, cả hai nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, song phải đến đầu năm nay mới chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết quyết định chia tay đến sau khi cả hai suy ngẫm kỹ lưỡng và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào.

Sau thông báo, Tóc Tiên vẫn duy trì tương tác với khán giả trên mạng xã hội. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Tóc Tiên đi du lịch nhiều nơi, tập thể dục để duy trì vóc dáng và tinh thần thoải mái. Nữ ca sĩ cũng thỉnh thoảng phản hồi bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc cá nhân. Gần đây, cô khiến người hâm mộ chú ý khi thẳng thắn nói về trạng thái tâm lý hiện tại.

Trần Ngọc Vàng sinh năm sinh năm 1998, đến từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trần Ngọc Vàng tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh mùa 4 và giành ngôi quán quân. Mỹ nam được khán giả biết đến khi tham gia dự án Chồng người taNgười cần quên phải nhớ.

Những năm gần đây, anh tham gia nhiều dự án điện ảnh, gần nhất có Heo năm móng.

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)





