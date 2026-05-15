Việt Hương đính chính

Nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô không có bất kỳ liên quan gì đến Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương, đơn vị bị nhắc tên trong vụ 511 sản phẩm bị Bộ Y tế thu hồi.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất. Theo công bố, nguyên nhân được xác định là do cơ sở này không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm.

Sau đó, trên mạng xã hội, các tài khoản bất ngờ "réo tên" nghệ sĩ Việt Hương vì nghi ngờ cô liên quan đến Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Việt Hương khẳng định không có bất kỳ liên quan gì đến công ty nói trên. Theo nữ nghệ sĩ, đây là chỉ sự trùng tên về công ty. Hiện Việt Hương điều hành và phát triển thương hiệu mỹ phẩm H.T.

Nghệ sĩ Việt Hương. Ảnh: FBNV.

Cuối năm 2025, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng cô kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về vụ việc mà tiếp tục lịch trình công việc.

Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thời điểm đó, chồng của cô là Hoài Phương cũng chia sẻ lại thông tin kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Để đây thôi và chẳng cần nói gì".

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu…