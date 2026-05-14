Trúc Diễm khóc ở buổi casting Victoria's Secret tại Mỹ

Ngày 14/5, Trúc Diễm chia sẻ loạt ảnh trong buổi casting người mẫu cho show nội y Victoria's Secret, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Người đẹp diện áo hai dây màu hồng pastel phối cùng chân váy trắng ôm sát. Cô không trang điểm và đứng xếp hàng để chờ tới lượt. Người đẹp cầm trên tay chiếc thẻ định danh của buổi casting với dòng chữ "Calling All Angels".

Trúc Diễm xúc động, khóc khi có mặt tại buổi casting quan trọng. Người đẹp lưu lại một số khoảnh khắc lúc đứng giữa nhiều thí sinh và các thành viên trong ê-kíp ban tổ chức.

"Cảm ơn gia đình, bạn bè và người hâm mộ ở Mỹ cũng như Việt Nam đã luôn theo dõi, ủng hộ tôi trên hành trình này. Buổi casting không cho trang điểm. Khi vào phòng casting là phải đo lại các chỉ số, nhiều bước lắm. Nhưng tôi cảm thấy vui vì đã hoàn thành các thử thách", Trúc Diễm chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên, chúc mừng tới Trúc Diễm.

Trúc Diễm sinh năm 1987, từng giành danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2007, cô tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và giành giải phụ Người đẹp Thời trang.

Giữa năm 2021, người đẹp sang Mỹ định cư. Tại đây, cô vừa theo đuổi việc học, vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời làm MC cho một đài truyền hình. Cuối năm 2021, cô xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó.

Ở tuổi 39, Trúc Diễm dành thời gian cho những chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè và thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí. Gần đây, cô cũng chia sẻ loạt ảnh tham dự lễ hội âm nhạc Coachella 2026 tổ chức tại Mỹ.

Tại sự kiện, Trúc Diễm diện áo hai dây ren kết hợp chân váy hồng và boots cao cổ. Phong cách trẻ trung giúp cô nhận lời khen về ngoại hình so với tuổi.

Hồi đầu năm, cô trở về Việt Nam thăm gia đình dịp Tết. Nàng hậu còn cùng người thân du lịch một số địa điểm như Ninh Bình, Hạ Long…