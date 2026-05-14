Sở Văn hóa nói về vụ Bích Trâm: 'Livestream đáp trả là hành động sai'

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho rằng việc livestream đáp trả với lời lẽ phản cảm là hành động sai, kém văn minh.

Chiều 14/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc liên quan đến diễn viên Bích Trâm. Cụ thể, cô bị nhiều TikToker, YouTuber xúc phạm, tấn công trên mạng xã hội. Sau đó, Bích Trâm livestream để đáp trả lại những streamer này trên mạng với lời lẽ tiêu cực, phản cảm. Bích Trâm cũng gửi đơn lên Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để tố cáo một tài khoản Facebook có tên "Long Voduy" xúc phạm danh dự cô.

Về vụ việc này, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết khi phát hiện tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu hành vi thông tin sai sự thật xúc phạm, gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình, sau đó bản thân dùng không gian mạng để đáp trả lại "là lựa chọn, hành động sai, xấu thông tin trên không gian mạng".

"Trong mọi hoàn cảnh, tổ chức, cá nhân phải giữ được sự bình tĩnh, đối với hoạt động trên không gian mạng, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Tôn trọng và thúc đẩy các giá trị văn hóa trên môi trường số, phù hợp với chuẩn mực văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam; tôn trọng sự đa dạng văn hoá, khác biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo", theo phía Sở Văn hóa TP.HCM.

Để có cơ sở xem xét, xử lý đối với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, theo Sở Văn hóa, các tổ chức, cá nhân phải chủ động, kịp thời thu thập các chứng cứ, tài liệu, bằng chứng để có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm theo quy định (nếu có).

Sở tiếp tục nhấn mạnh và đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng, góp phần "chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng" trong sạch, lành mạnh, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp theo tinh thần "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Sở kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung, trong đó có quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng. Ngoài ra, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khi tham gia hoạt động trên môi trường số, ngoài việc tuân thủ quy định chung, nghệ sĩ cũng cần phải tuân thủ, thực hiện một số quy định riêng, khoản 8 Điều 5 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số: Tích cực, chủ động sản xuất, sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị; phát triển, gìn giữ văn hoá Việt Nam trên các nền tảng số, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới; Gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm, ảnh hưởng của cá nhân với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ; thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực; không cổ xúy các hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục và các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc...

Đồng thời, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật còn phải tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, có quy định Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng (Điều 8 Bộ Quy tắc).

Đối với hành vi có dấu hiệu lạm dụng phát ngôn, lên mạng công kích nghệ sĩ thì tùy tính chất, mức độ, cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính hoặc cũng có thể xử lý hình sự.

Diễn viên Bích Trâm sinh năm 1984. Cô là vợ của nghệ sĩ cải lương Linh Tý. Thời gian qua, Bích Trâm thường xuyên livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi.