Diễn viên Việt Hoa cưới

Nữ diễn viên tổ chức lễ cưới ở quê nhà Yên Bái (nay là Lào Cai). Vợ chồng Việt Hoa trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành trước khi về chung một nhà.

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Hoa đăng tải ảnh cưới bên chồng - diễn viên Vương Trọng Trí. Lễ cưới của cả hai diễn ra tại quê nhà Yên Bái (nay là Lào Cai) vào ngày 10/5 song giữ kín thông tin, hình ảnh.

Trong ngày đặc biệt, Việt Hoa diện váy cưới trắng trễ vai với phần tùng váy rộng. Toàn bộ thân váy được phủ kín bởi các họa tiết hoa đính kết tinh tế. Việt Hoa chọn loại veil voan dài, đơn giản, được đính gọn gàng phía sau tóc để không làm che mất các chi tiết cầu kỳ của váy cưới. Trên tay Việt Hoa là bó hoa cưới có màu sắc đồng điệu với trang phục. Đứng bên cô là ông xã Trọng Trí lịch lãm với bộ vest tối màu. Cả hai rạng rỡ trong ngày cưới.

Không gian lễ cưới được trang hoàng theo tông màu chủ đạo là trắng, với nhiều hoa tươi.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc phúc tới Việt Hoa và Trọng Trí.

Trước đó, họ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 7/3 tại nhà riêng. Cả 2 mặc áo dài trắng thêu hoa nhẹ nhàng. Buổi lễ được trang trí tông màu trắng với những đóa hoa sen.

Bộ đôi đăng ký kết hôn từ năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Cả 2 quen biết từ thời còn học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Những năm qua, họ đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Theo Việt Hoa, Trọng Trí là người luôn động viên cô theo đuổi nghề diễn và sẵn sàng hỗ trợ vợ trong công việc. Cả hai được cho là khá hòa hợp trong tính cách và lối sống.

Sinh năm 1996, Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo hay Gió ngang khoảng trời xanh... Bên cạnh hoạt động trên màn ảnh, nữ diễn viên hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.