Kylie Jenner kể hoảng loạn khi mang thai ở tuổi 19

Kylie Jenner cho biết cô từng sợ hãi và hoảng loạn khi phát hiện mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 19.

Trong buổi trò chuyện mới nhất tại podcast Therapuss của Jake Shane, Kylie Jenner chia sẻ về hành trình làm mẹ. Bà mẹ hai con nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi phát hiện mang thai ở tuổi 19. "Tôi thực sự rất sợ phải nói với bố mẹ ở thời điểm ấy. Dù sau đó không ai nổi giận, cảm giác lo lắng lúc đó là điều tôi không bao giờ quên", cô chia sẻ.

Sau nỗi hoang mang đó, Kylie khẳng định bản năng làm mẹ đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. "Có điều gì đó thôi thúc bên trong rằng tôi muốn thực hiện điều này. Tôi đã tự đưa ra quyết định cho chính mình: 'Kể cả khi phải nuôi con một mình hay đối mặt với bất cứ chuyện gì, tôi vẫn chọn đứa trẻ", cô nói.

Kylie Jenner kể từng trải qua nhiều biến cố trong quá trình mang thai. Ảnh: IGNV.

Ở lần mang thai thứ hai, cô gặp vấn đề về sức khỏe. Kylie tiết lộ cô từng rơi vào tình trạng "liệt tạm thời" do biến chứng thai kỳ.

Dù đã chuẩn bị một thể trạng tốt nhất, đến tuần thứ 12, Kylie thức dậy và nhận ra cô không thể đi lại được. Cô bị đau thần kinh tọa và đau lưng dưới dữ dội đến mức phải nằm liệt giường trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Kylie khiến khán giả sốc khi chia sẻ về tình trạng nguy hiểm ở giai đoạn cuối thai kỳ: "Bác sĩ yêu cầu tôi không được di chuyển. Tôi đã bị giãn cổ tử cung 3 cm trong suốt hơn một tháng rưỡi. Cảm giác như đứa bé có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào", cô nhớ lại.

Bên cạnh những biến chứng cơ thể, Kylie cũng đối mặt với tình trạng ốm nghén. Để xoa dịu cảm giác buồn nôn, cô đã tìm đến đồ ăn như một liệu pháp tâm lý. Việc tiêu thụ lượng lớn tinh bột, bánh mì vòng và kem mỗi tối khiến cân nặng của cô chạm mốc 95 kg, tăng gần 30 kg so với trước đó.

Hiện tại, sau khi chia tay Travis Scott vào đầu năm 2023, Kylie Jenner đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tài tử Timothée Chalamet.