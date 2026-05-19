Kendall Jenner quấn quít bạn trai cao 1,96 m

  • Thứ ba, 19/5/2026 11:55 (GMT+7)
Mối quan hệ của Kendall Jenner và Jacob Elordi được cho là đang tiến triển và cặp đôi ngày càng say đắm.

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại Hawaii đã khiến Kendall Jenner và bạn trai kém 2 tuổi trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

“Kendall thật sự không nghĩ mình sẽ thích anh ấy nhiều đến vậy trong thời gian ngắn như thế, nhưng chuyến đi Hawaii gần như đã thay đổi mọi thứ. Họ trở nên cực kỳ thân thiết trong chuyến đi đó và nó chắc chắn khiến mối liên kết giữa hai người mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đang nghiêm túc hơn nhiều so với những gì cô ấy từng nghĩ", người này chia sẻ.

Kendall Jenner và bạn trai trong chuyến đi Hawaii. Ảnh: TMZ.

Theo nguồn tin, ngôi sao của chương trình The Kardashians hiện tại rất hạnh phúc và thích cảm giác mọi thứ diễn ra tự nhiên, thoải mái khi hẹn hò nam diễn viên phim Frankenstein.

“Bạn bè và gia đình của Kendall đều có thể thấy cô ấy thích anh ấy đến mức nào... Jacob về cơ bản là một chàng trai rất tốt. Anh ấy cực kỳ lịch thiệp, dễ gần”, người này nói thêm. Nguồn tin cũng cho biết Kendall đặc biệt thích việc có thể dành thời gian với em gái Kylie Jenner, cùng nhau tìm hiểu những người đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Hai chị em gần đây bị bắt gặp đi hẹn hò đôi với Elordi và Timothée Chalamet tại Los Angeles vào hôm 16/5. Jacob Elordi được nhìn thấy đang lái xe với Kendall ngồi ghế trước, trong khi Kylie và Chalamet ngồi ghế sau.

Trước đó, Kendall được cho là hơi do dự khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jacob Elordi. Lý do là bởi cả hai từng là bạn bè, nên cảm thấy ngại ngùng việc biến tình bạn trở thành tình yêu.

Jacob Elordi kém Kendall Jenner 2 tuổi. Ảnh: FilmMagic.

“Kendall là người rất kín tiếng nên cô ấy muốn tiến chậm rãi. Cô ấy không phải kiểu người lao vào một mối quan hệ, đặc biệt là với người mà mình đã làm bạn từ trước”, một nguồn tin cho biết.

Trước khi hẹn hò ngôi sao trẻ Jacob Elordi, Kendall từng vướng tin đồn tình cảm với ngôi sao NBA Devin Booker, Bad Bunny và Harry Styles. Trong khi đó, Jacob cũng từng có mối tình với Olivia Jade và Kaia Gerber.

Hoàng Nhi

Kendal Jenner Kylie Jenner Jacob Elordi

  Kylie Jenner

    Kylie Jenner

    Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.

    • Ngày sinh: 10/8/1997
    • Nơi sinh: Los Angeles, California, Mỹ

