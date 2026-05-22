Á hậu 29 tuổi bị đánh tại khách sạn

Andrea del Val chia sẻ đoạn video cho thấy gương mặt đầy máu và thương tích, sau khi bị nhà tạo mẫu nổi tiếng tấn công trong phòng khách sạn tại Liên hoan phim Cannes.

Hôm 21/5, tờ New York Post đưa tin Andrea del Val gây xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội đoạn video cho thấy tình trạng thương tích của cô. Mỹ nhân 29 tuổi cáo buộc nhà tạo mẫu Giovanni Laguna hành hung mình hôm 19/5, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng ở miền nam nước Pháp.

Trong đoạn video được đăng tải, Andrea xuất hiện với tình trạng chấn thương trên gương mặt, chảy nhiều máu và tinh thần tỏ ra hoảng loạn.

"Nhìn đi, đây là những gì Giovanni Laguna đã làm. Chúc mừng nhé Giovanni, đây chính là điều tôi muốn, để mọi người thấy con người thật của anh như thế nào", nàng hậu nói bằng tiếng Tây Ban Nha trong video.

Sau đó, cô lia máy quay khắp căn phòng, cho thấy đồ đạc và nội thất bị xáo trộn, đỗ vỡ khắp nơi. Nhà tạo mẫu Giovanni cũng xuất hiện trong video, khi đang ngồi trên ghế ở góc phòng. Theo nguồn tin, Giovanni hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Đoạn video được cho là ghi lại cảnh nhà tạo mẫu bị cảnh sát áp giải được nhà báo Tây Ban Nha Jordi Martin chia sẻ. Trong khi Andrea Del Val cũng đã được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra, xử lý các vết thương.

Giovanni Laguna bị bắt giữ sau khi hành hung Andrea del Val. Ảnh: Newsflash.

Theo các báo cáo từ truyền thông Venezuela và Mexico, khách lưu trú tại khách sạn hạng sang đã gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng la hét và những dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hành hung vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ.

Andrea del Val tên đầy đủ là Andrea Carolina del Val Torres. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ năm 2007, sau đó tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp. Mỹ nhân từng giành ngôi á hậu 1 Miss Grand Venezuela 2024, sau đó lọt top 12 Miss Global 2025.

Trong khi Laguna được biết đến là nhà tạo mẫu nổi tiếng cho các ngôi sao Mỹ Latin. Từ năm 2023, người này giữ vai trò giám đốc sáng tạo cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Colombia.