DJ Mie ở tuổi 31

Mới đây, trên trang cá nhân, DJ Mie đã đăng loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 31. Trong loạt hình, nữ ca sĩ xuất hiện với váy trắng dài, tay đeo găng, tóc búi cao và trang điểm nhẹ. Cô tạo dáng nghiêng người, kết hợp với váy bồng bềnh, voan mỏng tạo hiệu ứng bay bổng.

Ở tuổi 31, nữ ca sĩ vẫn duy trì vóc dáng đầy đặn, khỏe khoắn, gợi cảm một cách tự nhiên. “Chúc em mọi sự tùy em. Happy birthday to me”, cô viết trên trang cá nhân. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và đồng nghiệp để lại lời chúc mừng, đồng thời dành lời khen cho sắc vóc và sự rạng rỡ của nữ nghệ sĩ.

Những năm gần đây, sự nghiệp của DJ Mie có bước chuyển mình rõ nét, từ một DJ sang nghệ sĩ giải trí đa năng. Trước đây, cô được biết đến với biệt danh “búp bê DJ” nhờ các cuộc thi Miss DJ và The Remix, nhưng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Rap Việt mùa 1 và 2. Những chương trình này giúp Mie tiếp cận nhiều khán giả hơn, trở thành gương mặt giải trí quen thuộc.

Sau khi góp mặt ở Rap Việt, DJ Mie tiếp tục tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió 2024. Trong hành trình khoảng 4 tháng, dù còn hạn chế về giọng hát, cô ghi dấu ấn nhờ vũ đạo, biểu cảm và phong thái sân khấu tự tin. Kết thúc chương trình, cô lọt Top 10 chung cuộc và trở thành thành viên nhóm nhạc nữ “Hoa Đạp Gió”. Đồng thời, Mie xây dựng được hình ảnh hài hước, gần gũi qua các clip tương tác với fan trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, DJ Mie thường xuyên đăng các clip đời thường, hậu trường và những tình huống vui nhộn, tạo cảm giác gần gũi với fan. Nhiều series của cô thu hút lượt chia sẻ lớn trên TikTok và Facebook. Bên cạnh đó, DJ Mie cũng không ngần ngại phản hồi những bình luận kém duyên hướng về mình.

Đời thường, DJ Mie thường chọn những bộ trang phục trẻ trung, năng động, vừa thoải mái vừa thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Cô linh hoạt trong cách phối đồ, có thể phá cách với áo crop‑top phối quần jeans và sneakers năng động, hoặc dịu dàng, nữ tính với váy hay blazer thanh lịch khi xuất hiện tại các sự kiện.

Về đời tư, DJ Mie từng có mối quan hệ với diễn viên Hồng Thanh, bắt đầu từ khoảng năm 2020 và thường xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội. Sau gần ba năm gắn bó, cả hai chính thức chia tay vào năm 2023, song vẫn giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Kể từ đó, Mie chưa công khai thêm mối quan hệ tình cảm mới.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.