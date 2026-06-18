Son Ye Jin hiện tại

Son Ye Jin chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con trai trong chuyến du lịch gần đây. Nữ diễn viên có cuộc sống kín tiếng, ổn định sau hôn nhân cùng Hyun Bin.

Theo Nate, Son Ye Jin mới đây thu hút sự quan tâm khi đăng tải loạt ảnh đời thường bên con trai trong chuyến du lịch gia đình. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc riêng tư với con sau khi kết hôn với Hyun Bin.

“Ngày đầu tiên của chuyến đi”, cô viết trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh được công bố, nữ diễn viên xuất hiện cùng con trai tại một bãi triều. Hai mẹ con đứng cạnh nhau, tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm trong không khí vui vẻ, thoải mái.

Hình ảnh Son Ye Jin để tóc buộc hai bên, đeo kính râm, mặc trang phục giản dị nhưng trẻ trung nhanh chóng gây chú ý. Truyền thông Hàn nhận xét nữ diễn viên toát lên vẻ đáng yêu, gần gũi trong khoảnh khắc đời thường. Cô nắm tay con trai, tạo dáng vui nhộn và tận hưởng chuyến đi như một người mẹ bình thường bên gia đình.

Bên cạnh Son Ye Jin, con trai của cô và Hyun Bin cũng trở thành tâm điểm chú ý. Dù gương mặt em bé không được công khai để bảo vệ sự riêng tư, truyền thông Hàn nhận xét cậu bé đã lớn nhanh, có vóc dáng cao ráo. Trước đó, Son Ye Jin cũng từng chia sẻ một số khoảnh khắc đi biển cùng con hoặc hình ảnh con trai chụp ảnh cho bố mẹ, cho thấy cuộc sống gia đình yên bình của cặp sao sau khi kết hôn.

Hình ảnh mới nhất của Son Ye Jin.

Về sự nghiệp, Son Ye Jin đang có nhiều hoạt động đáng chú ý. Năm ngoái, cô trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm với bộ phim No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook. Tác phẩm kể về Yoo Man Soo, một nhân viên văn phòng từng có cuộc sống ổn định nhưng bất ngờ bị sa thải. Để bảo vệ vợ con và giữ lại căn nhà đã vất vả gây dựng, nhân vật này bước vào cuộc chiến riêng trên hành trình tìm việc làm mới.

Ngoài ra, Son Ye Jin cũng chọn loạt phim Netflix Scandal làm tác phẩm tiếp theo. Phim lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh Jo phu nhân, người phụ nữ tài năng nhưng bị bó buộc bởi định kiến thời đại, cùng Jo Won, một tay chơi tình trường nổi tiếng. Câu chuyện phát triển từ một ván cược tình yêu táo bạo và nguy hiểm, kéo theo số phận của nhân vật Hee Yeon.

Son Ye Jin và Hyun Bin nên duyên sau khi cùng tham gia phim điện ảnh The Negotiation và bộ phim truyền hình đình đám Crash Landing on You. Cặp đôi kết hôn năm 2022 và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Từ sau khi lập gia đình, cả hai hạn chế chia sẻ đời tư, đặc biệt là hình ảnh con trai, nhưng mỗi lần xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.